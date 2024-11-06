Назад 06.11.24, 15:52 Ярослав Тавгень: хватит грустить – Трамп не выполняет трудные обещания! Нет никаких оснований считать приход к власти Дональда Трампа катастрофой, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень. Первый президентский срок этого политика ясно показал, что у Трампа не получается исполнять сложные обещания, хотя простые он реализовывает регулярно.

Складывается ощущение, что 6 ноября – день траура в Эстонии. Опросы русскоязычного населения показывают, что народ разделился примерно пополам: половина за Трампа, половина за Харрис. Вот только сторонники Трампа как будто празднуют тихо, чтобы их никто не заметил, в то время как те, кто был за Харрис, стараются рассказать всему миру, как им сейчас плохо, и что наступил конец света.

Но ничего страшного сегодня не произошло. Нужно помнить, что у Трампа есть две особенности:

– его слова крайне редко пересекаются с делами;

– из всех предвыборных обещаний он выполняет те, что попроще.

И где ваша хваленая стена?

Пример: в 2016 году обещанием Трампа номер один было построить стену на границе с Мексикой и заставить Мексику за все это заплатить (негласно подразумевалось, что это произойдет за счет повышения пошлин).

Ох и досталось Трампу тогда! «Прогрессивная общественность» хорошенько тогда проехалась по выскочке-миллиардеру за «расистское», «неэффективное» и «старомодное» решение такого комплексного вопроса как нелегальная иммиграция. Аргумент номер один тогда был: «Стена неэффективна, потому что большая часть нелегалов остается в стране после того, как попали в нее по турвизе».

Сегодня этому «аргументу» можно лишь горько усмехнуться. Турвизу в США еще попробуй получи, зато на южной границе США и Мексики происходит настоящее вторжение. Люди, рискуя жизнью, идя джунглями, реками и огородами, бегут из нищих стран Латинской Америки в поисках лучшей жизни. Они нелегально заходят на территорию США (там, где граница не охраняется и не огорожена ничем – ни рвом, ни рекой, ни забором, и да – ни стеной) и просят там политическое убежище.

Политубежище им не положено. Этих людей никто не преследует. У них нет, что называется, “«кейса». Эти люди просто хотят лучшей жизни. Их трудно за это осуждать, но, к сожалению, категории «хочу стать богатым» нет среди перечня легитимных оснований на получение политического убежища (к которым относятся преследование по расе, религии, национальности, социальной группе, вероисповеданию или политическому мнению).

Тем не менее, эти люди имеют полное право запросить политубежище и быть выслушанными в иммиграционном суде.

А суды перегружены. Ты можешь получить дату слушания и через два, и через три года после захода в страну. Все эти два года человек будет находиться в США абсолютно легально, причем вскоре у него будет разрешение на работу, а пока он ждет это разрешение, он может спокойно работать нелегально (это акцептированная практика: судья в иммиграционном суде прекрасно понимает, что беженцу надо на что-то жить).

Понятно, что суд беженец проиграет и его поставят на депортацию. Поэтому он делает ход конем: просто не является на суд. Растворяется в стране. Становится нелегалом.

Вот краткое описание того, что сегодня именуют «катастрофой на южной границе», «миграционным кризисом», а иной раз – и «вторжением». 7 миллионов человек таким образом проникли на территорию США только за одно лишь правление Байдена. Для сравнения: до него нелегалов всего в стране было 11 миллионов. Не с Байдена начался поток мигрантов, но при нем он принял космические масштабы (угадайте, кстати, с трех раз, кто отвечал в его администрации за южную границу. Подсказка: ее зовут Камала).

Это все к чему: если бы сейчас на границе с Мексикой стояла бы мощная, красивая стена с несколькими авторизованными входами, то проблемы бы не было. Никакой катастрофы на границе, никакого иммиграционного кризиса. Только контролируемая легальная и нелегальная иммиграция. Стена бы была идеальным, потрясающим решением проблемы. Это типичный пример того, как Трампа раскритиковали за абсолютно правильную идею (еще пример подобного: «уничтожение» Трампа прессой за то, что тот посмел взять трубку, когда ему позвонил президент Тайваня).

Вот только Трамп не выполнил свое обещание. Он построил лишь 128 километров новой стены (сам Трамп называет цифру в пять раз больше, но то была модернизация уже существующих заборов, а не строительство новой стены). С учетом того, что длина всей границы 3145 километров, это кошкины слезы. Не сдержал Трамп своего обещания.

Отменить Obamacare? Продолжаем обещать обещать

Второй пример: отмена Obamacare. Так называется система здравоохранения, внедренная 44-м президентом США. Это главное достижение Обамы за все время его правления. Очень противоречивая система. Она с одной стороны дала доступ к здравоохранению большому числу людей, у которых не было медицинской страховки (а это означает риск личного банкротства только о того, что человек заболел, а вылечившая его больница выписала счет на пару сотен тысяч долларов), а с другой – взвинтила цены на страховые премии. Эту систему и любили, и ненавидели одновременно.

Для республиканцев отменить Obamacare стало делом чести. С 2011 года первое и главное, что обещал сделать любой кандидат в президенты от республиканцев, – это отменить данную систему. Как среди демократов нет кандидатов, которые бы не обещали бороться с глобальным потеплением, так и среди республиканцев не было никого, кто бы не обещал отменить Obamacare. Не реформировать, не улучшить. Снести.

Трамп тоже давал такое обещание и, придя к власти, попытался его немедленно реализовать. Ключевое слово – «немедленно». В кратчайшие сроки его администрация «сварганила» (другого слова не подобрать) законопроект о новой системе здравоохранения. Но он был настолько сырым, что даже свои родные республиканцы, контролировавшие тогда как Сенат, так и Палату представителей, благополучно этот законопроект завернули. Джон Маккейн был болен, но он лично приехал на заседание Конгресса специально для того, чтобы отклонить этот законопроект (знаменитые кадры, где он показывает палец вниз). Идею Трампа «потопили» свои же.

(Отдельная песня как Трамп прокомментировал тот провал: «Кто же знал, что здравоохранение окажется таким сложным?»)

Т.е. два крупнейших предвыборных обещания, на одно из которых у Трампа был полный зеленый свет от своей партии, 45-й (и, похоже, 47-й) президент благополучно завалил. Сложно! Тут думать надо, прорабатывать детали, разговаривать с конгрессменами, находить компромиссы (или компроматы – как пойдет), искать точки соприкосновения.

С обещаниями надо «помягше», а выполнять те, что «полехше»

Зато Трамп как орешки щелкал обещания, которые было просто выполнить. Выйти из Парижского соглашения по климату? Легко! Выйти из ядерной сделки по Ирану? Только нас и видели (кстати, администрация Байдена в сделку так и не вернулась). Разорвать соглашение NAFTA с Мексикой и Канадой? Сделано (и неважно, что тут же заключили новые договоры, которые от старых отличались лишь названием)! Разобраться с Северной Кореей? Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию этого государства, и вызволил трех американцев из корейской тюрьмы. Заставить Китай перестать наживаться на США? Нате вам пошлины: объявляем торговую войну!

На первом своем сроке Трамп выполнял все, что было легко выполнить, и не выполнял все, что представляло какие-то сложности. Отдать должное: Трамп пытался делать и то, и другое. И стену он строил (недостроил), и проект новой системы здравоохранения пытался составить (коллеги по партии не оценили). Просто не получилось.

Новые обещания еще хуже

Есть основания полагать, что та же судьба постигнет и новые обещания Трампа. А наобещал он с три короба:

– закончить войну в Украине за 24 часа;

– отменить налог на прибыль физических лиц;

– установить импортную пошлину в 20% вообще на все, что ввозится из другой страны. Исключение Китай – ему полагается 60%;

– депортировать миллионы нелегальных мигрантов;

– отменить получение гражданство по факту рождения на территории США, если ребенка родили нелегалы;

– построить американскую версию «железного купола».

(И вишенка на торте: «Поднять» экономику, с которой и так все хорошо, и «побороть» инфляцию, которой и так практически нет).

Мощно задвинул? Внушает? Популизм от первой до последней буквы. Эти предложения (прожекты?) насколько грандиозны, настолько же сложны в осуществлении. Во всех этих идеях есть рациональное зерно, но Трамп столкнется с таким политическим противодействием и с необходимостью продумать столько деталей, что есть основания полагать, что все эти постигнет судьба двух вышеописанных обещаний.

То же касается и таких потенциальных действий, как «заставить Украину сдать территории Путину» или «отменить Конституцию, став пожизненным диктатором». Если для него даже здравоохранение «слишком сложно», куда ему в диктаторы метить? И почему он тогда не сделал этого за первый свой срок?

Единственное, за что можно поволноваться – это то, что Трамп может теоретически вывести США из НАТО. Просто потому, что это технически легко сделать. Но он столкнется с таким политическим противодействием, что овчинка выделки не стоит. Хотя гарантий и нет, конечно.

Почему проиграла Камала?

У кандидата от демократов был всего один недостаток, но он перекрывает все ее, безусловно многочисленные, достоинства. У Камалы зачастую нет собственного мнения по многим вопросам. Она либо транслирует чужое (экспертов, консультантов, команды), либо пытается нащупать свое – и ее обвиняют в так называемом flip-flop-е (на русский можно перевести как «переобулась в воздухе»).

Это привело к нескольким последствиям. Во-первых, с подачи республиканцев с Камалой Харрис начало прочно ассоциироваться такое словосочетание как «word salad».

«Словесный салат» означает ситуацию, когда Харрис произносит длинную речь на каком-то мероприятии и не говорит при этом вообще ничего. Просто набор слов, не несущих вообще никакой смысловой нагрузки. Есть несколько забавных примеров, которые откопали республиканцы (хотя они иногда видят «словесный салат» там, где его нет).

Отсутствие четкой позиции также стало причиной, почему Харрис быстро сошла с дистанции на выборах 2020 года. Не дошла даже до первого голосования. Двумя годами ранее заигрывая с левым избирателем, Харрис объявила, что хочет запретить в стране частную медицинскую страховку, создав единую систему бесплатного медицинского страхования. Это – мечта любого левака. Она даже инициировала соответствующий законопроект, продвигала его вместе с Берни Сандерсом.

И как только дело дошло до демократических праймериз, тут же сдала назад: «Нет, идею бесплатного медицинского страхования мы не поддерживаем!» Здрасьте! А что вы тогда вообще поддерживаете? И что делать сторонникам левых взглядов, для которых бесплатное здравоохранение – критически важный пункт любой политической программы, и которые на вас положились? В общем, левые быстро разочаровались.

А потом выяснилось, что выступающая за декриминализацию марихуаны Камала Харрис вполне себе бодро сажала людей в тюрьмы за это самое хранение, будучи генпрокурором штата Калифорния. Пошли слухи, что она якобы пыталась посадить невиновного человека, пытаясь не дать ходу информации, важной для дела. Когда таких слухов и «нестыковок» накопилось несколько, за Харрис закрепилась репутация человека, не знающего, чего она хочет. Как выразился один из политологов: «Если тебе нужно созывать собрание, чтобы выяснить, какие ценности нужно отстаивать, ты не готова быть президентом».

С тех пор прошло четыре года, и Камала много в чем развилась (в первую очередь – в публичных выступлениях). Она и раньше умела себя подать, а сейчас вообще образец того, как надо читать заготовленный текст на сцене (и снабжать его потрясающе обаятельной импровизацией). Вот только делается это для того, чтобы замаскировать то самое отсутствие своего мнения по многим вопросам. Консультанты составили для Харрис интересную программу – но насколько эта программа нравится ей самой?

И рано или поздно это сказалось. Поначалу (когда Байден снялся с президентской гонки) был «медовый месяц» с Камалой Харрис. Всеобщий энтузиазм (и обильное накачивание деньгами) по поводу того, что победить Трампа все-таки возможно, взвинтил ее рейтинг довольно высоко.

Но затем энтузиазм прошел, и люди начали все-таки присматриваться: что за кандидат? Узнали про «словесный салат», и про провал на южной границе, и про то, что Харрис, в отличие от Трампа, старательно избегает интервью (чтобы с подготовки не сбили), а когда избегать перестала – ей устроил жесткий допрос с пристрастием канал Fox News. И вишенка на торте – отказ делать интервью с Джо Роганом на его условиях (в то время как Трамп лично приехал к блогеру в гости и разговаривал с ним о смешанных единоборствах UFC). Для некоторых неопределившихся молодых людей этот фактор стал решающим.

Но не обошлось и без политтехнологий республиканцев.

Например, им удалось убедить жителей в США, что в стране – жуткий экономический кризис и бешеная инфляция. Что совершенно не соответствует действительности: ВВП страны растет на 3% в год, инфляция близка к целевому показателю в 2%. Кризис есть в сфере жилья (больно дорогое в крупных городах), но не во всей экономике. Но огромное количество американцев поверили, что в экономике «все плохо», а инфляция «запредельная». Ну и быстро нашли «виновную».

На этом фоне Трампу удалось сделать еще одну важную вещь: мобилизовать электорат. Он смог убедить свою фан-базу, следующую за Трампом с фанатизмом на грани религиозного, что нужно прийти на избирательные участки. В итоге его результаты в колеблющихся штатах стали лучше, чем четыре года назад.

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