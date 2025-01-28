Тринадцать лет спустя: церковь получила разрешение построить самое высокое здание в Таллинне
После многолетнего рассмотрения город утвердил долгожданный детальный план, который позволяет лютеранской церкви совместно с Fund Ehitus построить 120-метровый небоскреб на улице Маакри в центре Таллинна.
«Долгое время над этим работали, долго этого ждали, и теперь это произошло. Теперь мы сами должны собраться и начать двигаться», – сказал Юри Парбо, руководитель компании Kiriku Varahaldus, занимающейся управлением имуществом Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви.
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Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри.
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