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  • 24.03.25, 15:46

У нас будет «правительство мечты»?

Особенность правительства, которое вскоре приступит к исполнению своих обязанностей, не в том, что оно начнет функционировать в отсутствие внятного коалиционного соглашения, опираясь лишь на некий рамочный «протокол о намерениях», а в том, в какой общественной атмосфере ему предстоит существовать, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман
  • Эльконд Либман Foto: Liis Treimann
В понедельник председатель Партии реформ, премьер-министр Кристен Михал и председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас, которая сохранила за собой в новом правительстве портфель министра образования и науки, подписали т.н. базовое коалиционное соглашение. Этот документ, хотя и представляет собой своего рода «генплан», который еще предстоит наполнить конкретным содержанием, но все же намечает определенные направления по сферам политико-экономической жизни государства.
Ничего предосудительного в этом нет, напротив, намерение сначала обговорить и закрепить общий вектор дальнейших действий, приступить к ним, а уж потом уточнять детали может быть очень даже понятным. Если б не одно важное обстоятельство: Партии реформ и следующей в ее кильватере «Ээсти 200» вроде как нет особой нужды вести предварительно переговоры об «общих принципах», можно было бы сразу приступать к деталям и формировать кабинет при подписанном тексте подробного коалиционного соглашения. Ведь две партии демонстрировали завидное единодушие и него совместно избавились от социал-демократов, чтобы провозгласить «подлинно правое правительство», без примеси «левых уклонистов». Одним словом, «правительство мечты», которое будет вольно поступать так, как захочет. Прежде всего, разумеется, так, как захотят реформисты.

Где большинство?

В чем же причина, с одной стороны, спешки, а, с другой, какого-то неуверенного топтания? В поисках ответа на этот вопрос следует помнить об обстоятельстве, намного более важном, чем наличие или отсутствие документально зафиксированного окончательного текста коалиционного соглашения, о том, что новое правительство сохраняется как правительство большинства по состоянию на март 2023 года, но объективно не является таковым по состоянию на март 2025-го.
Совокупный рейтинг коалиционных партий колеблется где-то в районе 20% (а порой даже ниже) против примерно 75% поддержки оппозиционных партий, к которым теперь добавились и социал-демократы. Интересно, что, поданным Kantar Emor, поддержка Партии реформ выросла после «ремонта правительства» и изгнания из него социал-демократов с невыносимых для нее 14% в феврале до 18%. Рейтинг же партнера реформистов по правящему союзу, «Ээсти 200», остается на уровне статистической погрешности и равен 2-3%. Тем не менее, «двухсотые» (прошу прощения за пусть и невольный, но при нынешнем положении дел политически точный каламбур) будут иметь в новом кабинете пять министерских портфелей - три прежних, которые были у них в предыдущем правительстве, и два новоприобретенных от социал-демократов.
Кристен Михал порадовался тому, что теперь, наконец, в Эстонии будет по-настоящему правое правительство, деятельность которого не будет отягощена вынужденными идеологическими разногласиями с левыми социал-демократами. Но вряд ли радость премьер-министра разделяют как сторонники левых взглядов, упрекавшие социал-демократов в чрезмерном соглашательстве с правыми, так и правые консерваторы, усматривавшие в действиях возглавляемого реформистами правительства потакание левым принципам.
Лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу уже заявил, что формируемое правительство не правое, а плохое. В эстонском языке тут игра слов: parem означает не только «правое», но и «лучшее» (впрочем, и в русском языке «правое» указывает не только на сторону, но и на правоту). Конечно, баловень переменчивой политической судьбы и глава партии-фаворита будет, несмотря на идейную близость, цепляться к реформистам по любому удобному и вообще любому поводу, как к главным конкурентам, чье место он хотел бы занять на своих условиях. И уверенности правительственному союзу это не добавляет. Как, понятно, и достаточно сильные общественные настроения в пользу отставки кабинета и досрочных парламентских выборов. Соответствующую акцию намерена провести перед Домом Стенбока в предстоящий четверг Центристская партия.
Впрочем, центристы и, возможно, национал-консерваторы из EKRE пока остаются единственными парламентскими партиями, выступающими за досрочные выборы. Надо полагать, что прав был социал-демократ и столичный мэр Евгений Осиновский, сказавший, что досрочных выборов в Эстонии не было и не будет. Даже Рейнсалу, которому они в данный момент безусловно выгодны, о них не заикается. Вряд ли он хотел бы просто подождать еще два года, ведь за это время всякое в настроениях избирателей может произойти. Но он наверняка уверен, что, скорее рано, чем поздно, правительство напортачит так, что его отставка станет неизбежной – и вот тогда, без лишних потрясений… Возможно, он прав, потому что такой ход рассуждений логичен, хотя не исключено, что он принимает желаемое за действительное.
Но несомненно то, что в ближайшее время править будет правительство, которое по аналогии с «правительством народного доверия» следовало бы назвать «правительством народного недоверия». А его озвученные уже инициативы, в частности, налоговые трюки, воспринимаются как гора, которая родила мышь.
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