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  • 23.04.25, 13:38

Хеле Хаммер: изменения по э-счетам – самая бесполезная поправка из всех, что я видела

Зачем нужно менять законы, касающиеся э-счетов, так, что одни, по сути, ни на что не повлияют, а другие поведут нас в противоположном направлении по сравнению с другими странами, задается вопросом руководитель оператора э-счетов Telema и преподаватель управления финансами EBS Хеле Хаммер (PhD).
Руководитель оператора э-счетов Telema и преподаватель управления финансами EBS Хеле Хаммер.
  • Руководитель оператора э-счетов Telema и преподаватель управления финансами EBS Хеле Хаммер.
  • Foto: Raul Mee
1 июля в Эстонии вступают в силу изменения в законе о бухгалтерском учете, касающиеся электронных счетов. По моему мнению, они принципиально ничего не изменят в нынешней системе электронного выставления счетов.

Изменение, которое ничего не меняет

Первое изменение формулировки касается формата э-счета. Сейчас действующая версия закона требует использовать один из двух стандартов: эстонский стандарт э-счета или общеевропейский EN16931. В новой версии упоминается только формат EN16931, но при этом допускается использование и других стандартов.
«Предполагается, что э-счет оформлен должным образом, если он соответствует европейскому стандарту электронного счёта EN 16931-1. Стороны могут договориться об использовании другого соответствующего стандарта».
Это означает, что эстонский стандарт все еще можно использовать, и в действительности это изменение ни на что не повлияет. Большинство фирм продолжит пользоваться услугами операторов э-счетов, поскольку именно они обеспечивают, чтобы информация клиента, переданная с помощью программного обеспечения, переводилась в подходящий для получателя формат. Для операторов эта поправка к закону тоже ничего не изменит.

Прискорбный шаг назад

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