Назад 04.12.24, 14:55 Минфин хочет ввести тотальное декларирование счетов Министерство финансов предложило отменить порог в 1000 евро для декларирования сделок. Это должно увеличить поступление налога с оборота на 16,6 миллиона евро в год.

Министр финансов Юрген Лиги считает, что пришло время сделать следующий шаг для прозрачности налога с оборота. Foto: Андрас Кралла

Когда в 2014 году в декларацию по налогу с оборота была добавлена ​​дополнительная форма для более подробного декларирования счетов-фактур, это увеличило налоговые поступления более чем на 100 миллионов евро, вспоминает Министерство финансов. Пришло время для следующего шага – отмены лимита в 1000 евро. Так государство получит более четкое представление о суммах транзакций, что позволит точнее высчитывать налог с оборота и увеличит его поступления на 16,6 миллиона евро в год.

Администрирование для бизнеса не будет обременительным, обещают в минфине. «Система декларирования счетов-фактур ежегодно приносит в бюджет девятизначную сумму за счет снижения недобросовестной конкуренции. Минимальный лимит транзакций в 1000 евро был компромиссом с критиками системы, когда она только вводилась, но больше нет веских причин против включения всех транзакций», – заявил министр финансов Юрген Лиги.

Сейчас довольно много сделок проходят ниже порога обязательного декларирования: на декабрь 2023 года (самые свежие цифры, которые дает минфин) около 90 000 налогоплательщиков задекларировали 327 миллионов евро входящего налога за год от таких сделок. Иногда этой лазейкой злоупотребляли, декларируя входящий налог и уменьшая налоговые обязательства, недовольно министерство.

Другая проблема – различия в данных, заявленных продавцом и покупателем, которые необходимо проверить Налогово-таможенному департаменту. В 2023 году в результате исправления ошибок в декларации по налогу с оборота было добавлено в бюджет 25 миллионов евро. Ошибки были в тех данных, которые плательщики вводят самостоятельно.

Для решения этих проблем были предложены две меры: помимо отмены лимита в 1000 евро, еще и установить обязательность электронных счетов-фактур. Таким образом, мошенничество с налогами станет более трудным, что, в свою очередь, улучшит конкурентные условия и снизит административные издержки бизнеса, оптимистичен минфин.

7% налогоплательщиков указывают, что они принимают электронные счета.

Тема электронных счетов поднята на уровне ЕС. С 1 июля 2030 года они станут обязательными для трансграничных операций. Электронные счета для бизнеса обязательны уже в Италии, а Польша, Латвия, Франция и Бельгия планируют ввести такое требование.

Эстония и эстонские поставщики услуг э-счетов имеют все необходимые решения, пишет минфин. 47% предпринимателей готовы перейти на использование электронных счетов, показал опрос Налогового департамента. Но обязанность не появится мгновенно – минфин только начал разрабатывать проект поправок в Закон о налоге с оборота, в силу они вступят ориентировочно с 2027 года.