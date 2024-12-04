Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%267,76
  • OMX Riga−1,21%867,41
  • OMX Tallinn−0,26%1 714,06
  • OMX Vilnius0,28%1 046,09
  • S&P 5000,42%6 075,24
  • DOW 300,42%44 892,85
  • Nasdaq 1,01%19 676,95
  • FTSE 100−0,28%8 335,81
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,64
  • OMX Baltic−0,08%267,76
  • OMX Riga−1,21%867,41
  • OMX Tallinn−0,26%1 714,06
  • OMX Vilnius0,28%1 046,09
  • S&P 5000,42%6 075,24
  • DOW 300,42%44 892,85
  • Nasdaq 1,01%19 676,95
  • FTSE 100−0,28%8 335,81
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,64
  • 04.12.24, 14:55

Минфин хочет ввести тотальное декларирование счетов

Министерство финансов предложило отменить порог в 1000 евро для декларирования сделок. Это должно увеличить поступление налога с оборота на 16,6 миллиона евро в год.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что пришло время сделать следующий шаг для прозрачности налога с оборота.
  • Министр финансов Юрген Лиги считает, что пришло время сделать следующий шаг для прозрачности налога с оборота. Foto: Андрас Кралла
Когда в 2014 году в декларацию по налогу с оборота была добавлена ​​дополнительная форма для более подробного декларирования счетов-фактур, это увеличило налоговые поступления более чем на 100 миллионов евро, вспоминает Министерство финансов. Пришло время для следующего шага – отмены лимита в 1000 евро. Так государство получит более четкое представление о суммах транзакций, что позволит точнее высчитывать налог с оборота и увеличит его поступления на 16,6 миллиона евро в год.
Администрирование для бизнеса не будет обременительным, обещают в минфине. «Система декларирования счетов-фактур ежегодно приносит в бюджет девятизначную сумму за счет снижения недобросовестной конкуренции. Минимальный лимит транзакций в 1000 евро был компромиссом с критиками системы, когда она только вводилась, но больше нет веских причин против включения всех транзакций», – заявил министр финансов Юрген Лиги.
Сейчас довольно много сделок проходят ниже порога обязательного декларирования: на декабрь 2023 года (самые свежие цифры, которые дает минфин) около 90 000 налогоплательщиков задекларировали 327 миллионов евро входящего налога за год от таких сделок. Иногда этой лазейкой злоупотребляли, декларируя входящий налог и уменьшая налоговые обязательства, недовольно министерство.
Другая проблема – различия в данных, заявленных продавцом и покупателем, которые необходимо проверить Налогово-таможенному департаменту. В 2023 году в результате исправления ошибок в декларации по налогу с оборота было добавлено в бюджет 25 миллионов евро. Ошибки были в тех данных, которые плательщики вводят самостоятельно.
Для решения этих проблем были предложены две меры: помимо отмены лимита в 1000 евро, еще и установить обязательность электронных счетов-фактур. Таким образом, мошенничество с налогами станет более трудным, что, в свою очередь, улучшит конкурентные условия и снизит административные издержки бизнеса, оптимистичен минфин.
7%
налогоплательщиков указывают, что они принимают электронные счета.
Тема электронных счетов поднята на уровне ЕС. С 1 июля 2030 года они станут обязательными для трансграничных операций. Электронные счета для бизнеса обязательны уже в Италии, а Польша, Латвия, Франция и Бельгия планируют ввести такое требование.
Эстония и эстонские поставщики услуг э-счетов имеют все необходимые решения, пишет минфин. 47% предпринимателей готовы перейти на использование электронных счетов, показал опрос Налогового департамента. Но обязанность не появится мгновенно – минфин только начал разрабатывать проект поправок в Закон о налоге с оборота, в силу они вступят ориентировочно с 2027 года.

Похожие статьи

Интервью
  • 03.12.24, 12:37
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже»
Интервью с Романом Кусма
Генеральный директор Aqva spa и владелец нескольких ресторанов Роман Кусма не верит, что в следующем году дела эстонской экономики пойдут лучше.
Эпицентр
  • 21.10.24, 14:02
Налоговый департамент взялся за тех, кто привез чешскую автомобильную схему в Эстонию
Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.
Подсказка
  • 08.08.24, 19:15
Вариант экономии на детском счете: как не разбазарить льготы и не нарушить закон?
В статье, опубликованной на этой неделе в Äripäev, налоговый консультант и инвестор Пеэтер Пяртель замечает, что пользователи детского инвестиционного счета теряют более полутора тысячи евро в год на налоговой льготе, если ежегодно не реализуют прибыль на детском счете. Но есть более эффективный, а главное законный способ сэкономить на расходах и оптимизации налогов, что подтверждает и Налогово-таможенный департамент.
  • ST
Content Marketing
  • 29.11.24, 20:01
Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.24, 14:21
Маргус Вихман: российский собственник Северного порта Палдиски отпугнул финских покупателей
2
Новости
  • 03.12.24, 06:00
Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму
3
Интервью
  • 02.12.24, 06:00
Промышленный строитель: объем работ в Ида-Вирумаа катастрофически упадет
4
Интервью
  • 03.12.24, 12:37
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже»
Интервью с Романом Кусма
5
Новости
  • 29.11.24, 08:46
Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
6
Новости
  • 02.12.24, 10:32
Шведские компании грозят установить новый рекорд по числу банкротств

Последние новости

Новости
  • 04.12.24, 16:44
Sunly привлекла 60 миллионов евро
Новости
  • 04.12.24, 16:20
Около пятисот клиентов ждут возврата денег от обанкротившегося туроператора
Конкуренты отмечают рост спроса в секторе
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Новости
  • 04.12.24, 15:24
Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein
Биржа
  • 04.12.24, 15:15
Предложите кандидата на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Новости
  • 04.12.24, 14:55
Минфин хочет ввести тотальное декларирование счетов
Новости
  • 04.12.24, 13:42
Олли Рен из совета ЕЦБ: есть много оснований для снижения процентной ставки в декабре
Новости
  • 04.12.24, 12:25
«Mündiäri опустошает кошелек моей бабушки». Отчаявшаяся внучка не может одолеть навязчивых продавцов

Сейчас в фокусе

Генеральный директор спа-отеля Aqva Роман Кусма не верит, что в следующем году ситуация в Эстонии улучшится, так как повышение налогов правительством душит бизнес, что затрудняет найм сотрудников и повышение зарплат. На фото Роман Кусма (стоит) задает вопрос министру промышленности Эркки Кельдо на конференции в Раквере. Вопрос касался поддержки крупных государственных инвестиций, к которой Кусма относится критически.
Интервью
  • 03.12.24, 12:37
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже»
Интервью с Романом Кусма
Антс Пыльдсам (справа) в суде несколько недель назад.
Новости
  • 03.12.24, 06:00
Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму
Министр торговли Китая Ван Вэньтао.
Новости
  • 03.12.24, 14:08
Китай запретил экспорт в США полезных ископаемых, используемых в ВПК
Теперь нужно похлопать дядю Трампа по плечу – биржи выглядят хорошо, все в зеленом. Пусть так продолжится и в декабре!
Биржа
  • 03.12.24, 13:51
Инвестор Тоомас: моя денежная фабрика работает на полную, ноябрь принес богатый урожай
В этом году участники конференции смогли посетить разные локации и встретиться с профессионалами своего дела.
Новости
  • 03.12.24, 15:20
Смотрите, как прошла конференция ДВ «Заставь деньги работать – 2024»
Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. На фото конечный пункт нефтепровода.
Новости
  • 02.12.24, 16:43
В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба»
Илон Маск
Новости
  • 03.12.24, 11:17
Акционеры Tesla недовольны решением суда по зарплате Илона Маска
Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей
  • ST
Content Marketing
  • 29.11.24, 20:01
Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024