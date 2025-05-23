Назад 23.05.25, 16:34 Делов-то: правительство заседает в Нарве, танкер в плену, Калле Лаанет под подозрением Правительство на заседании в Нарве дало АЭС «зеленый свет», но путь к дешевой энергии будет долгим. Россия задержала эстонский танкер близ Силламяэ, а депутата от Партии реформ лишили неприкосновенности – не грозит ли это политическим кризисом? Обсуждаем эти и другие новости недели в подкасте «Делов-то!».

В студии Ярослав Тавгень, Олеся Лагашина и Алексей Шишкин.

Похоже, правительство Эстонии всерьез настроено заиметь первую в стране атомную электростанцию. Правда, первый ток она, даже по оптимистичным прогнозам, сможет дать только в 2035 году. Такие сроки в нынешние турбулентные времена – не шутка ли? И не станет ли ядерная энергия к моменту пуска такой же архаикой, как и сланец?

Выездные заседания правительства в Нарве – почтенный символ присутствия государства на Северо-востоке или пустая трата денег? И не обидно ли Выру и Хаапсалу?

Российские пограничники задержали судно Green Admire, следовавшее из Силламяэ в Роттердам. Формально все закончилось мирно, но по факту – очередное обострение приграничной ситуации. Что это, новая угроза эстонской логистике или разовое происшествие, которому не стоит придавать большого значения?

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп два часа проговорили по телефону. И хотя резидент Белого дома после характеризовал беседу в традиционно восторженном тоне, на этой неделе стало более-менее ясно, что переговоры по миру или перемирию на российско-украинском фронте зашли в очередной тупик. И обмен пленными 1000 на 1000, организованный в Стамбуле, – едва ли не высшая возможная точка переговоров на текущий момент.

ЕС на этом фоне принял очередной, уже 17-й пакет санкций против РФ. И готовит, по словам главы эстонского МИД, 18-й. Более того, несмотря на заявления Трампа, в правительстве Германии уже заявили, что к ужесточению санкционного давления на Россию готов и Белый дом. Действительно ли речь идет о реальном усилении давления и совместных усилиях? И возможны ли вообще такие санкции, которые заставят Россию изменить свою политику?

Бывший министр и депутат от Партии реформ Калле Лаанет лишен неприкосновенности. Прокуратура хочет предъявить ему обвинение в мошенничестве – речь идёт о компенсации аренды квартиры, принадлежащей фирме его пасынка. Цена вопроса – свыше 13 тысяч евро, оплаченных из бюджета. Лаанет утверждает, что ни о каком намеренном обмане не может быть и речи, и связывает уголовное дело с критикой в адрес прокуратуры, которую он озвучил, будучи министром. Верим ли в чистоту депутатской совести?

В Вашингтоне застрелены двое израильских дипломатов. Подозреваемый кричал «Свободу Палестине». В тот же день агентство Reuters выпустило расследование, которое указывает на резкий рост числа антисемитских и антиизраильских инцидентов по всему миру с 7 октября 2023 года. В числе задокументированных случаев – поджоги синагог, акты вандализма и стрельба возле диппредставительств Израиля. Что происходит, и безопасно ли быть евреем – даже в союзных странах?