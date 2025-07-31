Назад 31.07.25, 08:08 Партия реформ переобулась не слишком убедительно Пока премьер-министр и лидер реформистов Кристен Михал пытается доказать в соцсетях, что именно его партия в противоположность «Отечеству» не желает иметь никаких дел с центристами, поддержка Партии реформ продолжает свободное падение, а председатель лидирующего в рейтингах «Отечества» Урмас Рейнсалу вновь призывает к досрочным выборам, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Foto: Liis Treimann

В редакционной статье Postimees причина падения популярности Партии реформ объясняется тем, что она стала левой и отчасти популистcкой. Такое объяснение обусловлено не столько реальным положением дел, сколько, и в гораздо большей степени, мировоззрением самого издания. Партия реформ никакая не «левая и отчасти популистская», а классический пример эволюции политической силы в «партию власти». И ее мнимая левизна и очевидный популизм вызваны стремлением этот свой статус сохранить. В «джентльменский набор» входит и переобувание на лету, которое, следует заметить, на сей раз, в связи с предполагаемой операцией «Союз реформистов с центристами» вышло неловкое.

Что бы сейчас ни говорил Кристен Михал, по убеждению большей части политического сообщества именно он стоял за этой комбинацией. Подтверждением может служить хотя бы то, что о неизбежности коалиции с Центристской партией проговорился теперь уже бывший вице-мэр Таллинна и действующий председатель таллиннской организации Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, вне всякого сомнения его человек, которого Михал в свое время рекомендовал как отличного кандидата на пост столичного мэра. Или, например, провалившееся выдвижение на должность городского головы Урмаса Сыырумаа, человека, совершенно приемлемого для центристов.

Но поскольку вся затея обернулась уходом реформистов из столичной коалиции, возвращением в нее, снова уходом окончательным – в общем всем этим цирком, Михалу потребовался не то, чтобы козел отпущения или мальчик для битья – на эти роли Урмас Рейнсалу никак не подходит – а некая «фигура самооправдания». Смотрится не слишком убедительно, но – вышло как вышло.

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Сам Рейнсалу в очередной раз призвал к досрочным выборам, имея в виду, естественно, выборы в Рийгикогу. При этом он, как на сей раз справедливо отметил Михал, ни словом не обмолвился о неприемлемости сотрудничества «Отечества» с Центристской партией и партией EKRE.

А кто их спросит?

Досрочные парламентские выборы выгодны для лидера политических рейтингов, который будет играть первую скрипку и выбирать партнеров. Выберет ли он тонущих в данный момент реформистов – большой вопрос. Именно из желания иметь пространство для маневра Рейнсалу и не проводит «красных линий», и возможность реинкарнации старого тройственного союза, но под эгидой «Отечества», а не Центристской партии, конечно же, имеется в виду.

Ровно по этой причине лидеры занимающих сейчас вторую и третью строчки в рейтинговой таблице, согласно самому свежему опросу Norstat, центрист Михаил Кылварт и национал-консерватор Мартин Хельме не только поддерживают идею досрочных выборов, но на самом деле выступали с ней еще в то время, когда Урмас Рейнсалу ей оппонировал.

Партию реформ в сложившихся на сегодня обстоятельствах такая перспектива радовать никак не может. Тем более, что его союзник по правительству меньшинства партия «Ээсти 200» давно и стабильно демонстрирует результаты, никак не позволяющие им попасть на Тоомпеа. Коалиция с партией «Правые», которые на данный момент попадают в парламент, искомого большинства все равно не даст. Идти на поклон к социал-демократам, которых Михал только что изгнал из правительства со вздохом глубокого удовлетворения («наконец-то»)? Но и это очередное переобувание может не помочь.

Впрочем, выльются ли призывы в реальные досрочные выборы или нет, в любом случае местные выборы пройдут раньше. И, если говорить о главной площадке, Таллинне, то тут центристы чувствуют себя вполне уверенно. Все говорит об их грядущей победе, что для них намного предпочтительнее очередного дворцового переворота, о чем Кылварт неоднократно заявлял. Правда, победа не будет столь сокрушительной, чтобы править как в прежние времена, безраздельно.

Власть придется делить, и вопрос – с кем? Реформисты только что торжественно поклялись, что не станут смотреть в сторону центристов. Социал-демократы сделали это, едва успев перебежать в столице от центристов к новым партнерам. Центристы такое и так быстро не прощают. Особенно, когда есть две сильные партии, готовые к сотрудничеству. Лидер одной из них в ответ на заявление новоявленной кандидатки в столичные мэры Марис Лаури о том, что с взаимодействие с центристами и национал-консерваторами исключено, без обиняков отрезал в духе: а кто вас спрашивать станет.

Что до идеологических разногласий, то ими, как показывает долгий опыт, можно успешно пренебрегать. Да и «юридическое чистоплюйство» свойственно разве что одним социал-демократам, и можно с достаточной степенью достоверности предположить причины такой принципиальности.

Угроза объединения всех партий против центристов с целью не допустить их до власти как в столице, так и в государстве еще сохраняется, но она намного слабее, чем еще несколько месяцев назад. А возможность сосредоточить власть в столице и на Тоомпеа в руках одной коалиции – это ведь мечта. Которая, кстати, более осуществима в случае досрочных выборов в Рийгикогу. Потому что за два года, оставшихся до очередных, многое может поменяться – как говаривал Ходжа Насреддин, то ли султан помрет, то ли ишак сдохнет.