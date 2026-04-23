Глава Tele2 о высказываниях Лыхмуса: если страх становится инструментом, страдает результат
Когда люди превращаются в «слабейшие звенья», а решение сводится к проценту, это шаг назад к той управленческой культуре, из которой Эстония уже однажды выросла, пишет глава Tele2 Маргус Нылвак в отклике на высказывания основателя LHV Райна Лыхмуса.
«Желание собственника провести реформы и повысить эффективность понятно. Меня беспокоит то, как об этом говорят», – пишет глава Tele2 Маргус Нылвак.
В трудовой психологии и науке об управлении давно доказано, что благополучие сотрудников и чувство защищенности ведут к более высокой продуктивности, лояльности клиентов и лучшим бизнес-результатам. И наоборот – если в организации доминирует неуверенность в завтрашнем дне из-за угрозы потери работы, результаты неизбежно начинают проседать.
Основатель LHV Райн Лыхмус намерен внести резкие изменения в деятельность компании, и готов для этого на жесткие меры. Из компании уже ушел целый ряд руководителей, и Лыхмус, по его словам, не удивится, если за пару лет сменится половина штата.
По словам Райна Лыхмуса, время LHV в роли «народного спортивного клуба» прошло. При новом руководителе Эрки Килу, чью фамилию за границей шутливо произносили как kill you, банк ждет радикальная кадровая встряска: незаменимых звезд в нем нет, а, чтобы организация не застаивалась, каждый год планируется отправлять на скамейку запасных 10% самых слабых сотрудников.
