В воскресенье, 7 июня, в Армении проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.
- Женщина голосует на парламентских выборах в Армении на избирательном участке в Ереване 7 июня 2026 года.
- Foto: AFP/Scanpix
Центральная избирательная комиссия Армении, как ожидается, начнет публиковать первые результаты около 23:00. Как пишет «Медуза»
со ссылкой на News.am, предварительный расклад станет понятен ночью, когда начнут поступать данные из крупных городов.
В выборах участвуют 19 партий и блоков. Среди них – «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна, блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером и владельцем промышленно-строительной группы «Ташир» Самвелом Карапетяном, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, партия «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, а также партия «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна.
Согласно Конституции Армении, Национальное собрание должно состоять как минимум из 101 депутата. В действующем составе парламента – 107 депутатов.
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Выборы проходят на фоне ухудшения отношений между Ереваном и Москвой и одновременного сближения Армении с Евросоюзом. Их результат может определить внешнеполитический курс страны на ближайшие годы. Партия Пашиняна выступает за дальнейшее сближение с Европой, тогда как часть оппозиции, в первую очередь блок «Сильная Армения», ориентируется на укрепление связей с Россией.
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