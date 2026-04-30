30.04.26, 16:49 Правительство составит дополнительный бюджет Правительство решило внести изменения в государственный бюджет на 2026 год. С юридической точки зрения это означает составление дополнительного бюджета, сообщил министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ). Значительная часть средств пойдет на продолжение строительства восточной границы.

Министр финансов Юрген Лиги.

«Мы не увеличиваем расходы 2026 года. В этом смысле речь идет об изменении бюджета, а не о дополнительном бюджете. Однако, поскольку в нем содержится один элемент, увеличивающий объем бюджета, но не расходы – финансовая сделка, связанная с заводом взрывчатых веществ, – юридически он называется дополнительным бюджетом, хотя по существу это все же изменение бюджета», – пояснил Лиги, передает ERR.

По словам министра, правительство сократило расходы текущего года на 29,3 млн евро и направило эти средства на первоочередные нужды. Самая срочная из них связана со сферой ответственности Министерства внутренних дел: 17 млн евро выделят на продолжение строительства восточной границы.

Лиги добавил, что изменения в бюджете также касаются развития искусственного интеллекта.

Кроме того, правительство решило компенсировать фонду «Капитал культуры» ущерб, возникший из-за ошибки в налогообложении онлайн-казино.

«Эту ошибку, которая произошла в Рийгикогу, необходимо компенсировать. Правительство сделало своим приоритетом возмещение этих средств "Капиталу культуры". Из большой щедрости мы также добавим туда немного денег напрямую из резервов Министерства финансов. В любом случае мы покроем этот пробел», – сказал Лиги.