Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,12%7 144,48
  • DOW 301,14%49 421,17
  • Nasdaq −0,43%24 566,89
  • FTSE 1001,66%10 382,97
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,77
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5000,12%7 144,48
  • DOW 301,14%49 421,17
  • Nasdaq −0,43%24 566,89
  • FTSE 1001,66%10 382,97
  • Nikkei 225−1,06%59 284,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,77

Правительство составит дополнительный бюджет

Правительство решило внести изменения в государственный бюджет на 2026 год. С юридической точки зрения это означает составление дополнительного бюджета, сообщил министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ). Значительная часть средств пойдет на продолжение строительства восточной границы.
Министр финансов Юрген Лиги.
  • Министр финансов Юрген Лиги.
«Мы не увеличиваем расходы 2026 года. В этом смысле речь идет об изменении бюджета, а не о дополнительном бюджете. Однако, поскольку в нем содержится один элемент, увеличивающий объем бюджета, но не расходы – финансовая сделка, связанная с заводом взрывчатых веществ, – юридически он называется дополнительным бюджетом, хотя по существу это все же изменение бюджета», – пояснил Лиги, передает ERR.
По словам министра, правительство сократило расходы текущего года на 29,3 млн евро и направило эти средства на первоочередные нужды. Самая срочная из них связана со сферой ответственности Министерства внутренних дел: 17 млн евро выделят на продолжение строительства восточной границы.
Лиги добавил, что изменения в бюджете также касаются развития искусственного интеллекта.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, правительство решило компенсировать фонду «Капитал культуры» ущерб, возникший из-за ошибки в налогообложении онлайн-казино.
«Эту ошибку, которая произошла в Рийгикогу, необходимо компенсировать. Правительство сделало своим приоритетом возмещение этих средств "Капиталу культуры". Из большой щедрости мы также добавим туда немного денег напрямую из резервов Министерства финансов. В любом случае мы покроем этот пробел», – сказал Лиги.
