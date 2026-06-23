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Зюлейха Измайлова: Эстонии нужна гибкая энергетика, а не дорогая мечта об атоме

Правительство не должно строить энергосистему вручную. Однако оно должно создавать стабильные правила, на основании которых рынок мог бы инвестировать, пишет депутат Рийгикогу Зюлейха Измайлова (СДПЭ).
Позиция Кристена Михала, согласно которой цена и есть управление потреблением, означает перекладывание ценового риска на потребителя, говорит Зюлейха Измайлова.
  • Позиция Кристена Михала, согласно которой цена и есть управление потреблением, означает перекладывание ценового риска на потребителя, говорит Зюлейха Измайлова.
  • Foto: Erakogu / Kalev Lilleorg
Наибольшая проблема энергетической политики Эстонии – это не нехватка идей, а отсутствие четких правил, на основании которых предприниматели, инвесторы и потребители могли бы принимать долгосрочные решения.
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