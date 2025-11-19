Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах

Как в Африке, так и на других отдаленных рынках можно успешно вести бизнес – первичную консультацию и помощь можно получить в МИДе, подтверждает посол Эстонии в Кении и ЮАР Даниэль Эрик Шаер, комментируя статью, опубликованную в ДВ.
По словам владельца BLRT Grupp Федора Бермана, занявшего 14-е место в ТОПе самых богатых и 2-е среди русскоязычных бизнесменов, прошлый год был для BLRT не самым простым из-за внешней конъюнктуры. Однако концерн все равно закончил его с прибылью, и с учетом обстоятельств Берман результатами BLRT доволен.
В начале апреля Эстонию посетила азербайджанская бизнес-делегация, в этом году в Таллинне также запланирован деловой форум Азербайджана и Северных стран. И хотя Баку не входит в число ключевых торговых партнеров Эстонии, азербайджанская сторона все же рассчитывает разнообразить существующие отношения – в том числе закупая эстонские товары и технологии.
Эстонский стартап Triumf Health, разработавший мобильную игру для поддержки ментального здоровья детей, достиг отметки в 10 000 пользователей в Эстонии и начал работать во всех регионах Украины. В апреле компания подписала соглашение о внедрении продукта в школах Азербайджана.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.