Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах

В начале апреля Эстонию посетила азербайджанская бизнес-делегация, в этом году в Таллинне также запланирован деловой форум Азербайджана и Северных стран. И хотя Баку не входит в число ключевых торговых партнеров Эстонии, азербайджанская сторона все же рассчитывает разнообразить существующие отношения – в том числе закупая эстонские товары и технологии.