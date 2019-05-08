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Прибыль Coop Pank выросла в 2 раза

Член правления Coop Pank AS Маргус Ринк Фото: Андрас Кралла

Прибыль Coop Pank составила в первом квартале 1,2 миллиона евро, что в 2 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Наибольший вклад в рост прибыли внесли доходы от процентов по кредитам. На втором месте - снижение объёма уценки кредитов.

Кредитный портфель банка вырос на 6,68% и составил 351 миллион евро. Депозитный увеличился на 3,64% и составил 399 миллионов евро.

Количество клиентов выросло на 5,73% и составило 48 000.