Проблемы с использованием электронной среды налогового департамента

Из-за проблем с работой ИД-карт и Mobiil-ID возникли сложности со входом в электронную систему Налогово-таможенного департамента и электронным подписанием документов.

Проблему усугубляет тот факт, что именно в пятницу истекает срок подачи декларации дохода и социального налога (TSD) за прошлый месяц.

Учитывая ситуацию, департамент пообещал с пониманием относиться к тем, кто подаст TSD с опозданием. «Мы еще ждем четверть деклараций, а так как после прерывания работы инфосистем НТД возникли проблемы со входом в электронную среду, то мы будем с пониманием относиться к тому, что TSD будет представлена позднее. При возможности мы советуем оплатить налоги в течение сегодняшнего дня и декларации подать позднее», - сказала руководитель отдела обслуживания НТД Трийн Раапер.

Ситуация также осложнена тем, что объем деклараций сейчас больше из-за того, что 3-8 мая электронная среда НТД была полностью недоступна из-за обновления систем.

К этому еще добавляется общая проблема с ИД-картами: сложности с использованием карты, возникшие еще вчера утром, к утру сегодняшнего дня не везде удалось решить.