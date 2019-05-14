Operail увеличил прибыль вдвое

За первые три месяца 2019 года AS Operail заработал 2,6 миллиона чистой прибыли, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, передает предприятие.

Коммерческая прибыль Operail выросла на 2%, составив 18,5 миллиона евро Фото: Рауль Меэ

Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу сообщил, что основной доход был получен от аренды вагонов. «Наш доход от аренды вагонов увеличился в годовом исчислении на 65% и в этом году в первом квартале превысил 2,9 миллиона евро. Причина роста - большой спрос и ограниченное предложение, что повысило стоимость аренды», - пояснил Тоомсалу в пресс-сообщении. На данный момент Operail вместе с дочерним предприятием Operail Leasing сдает в аренду около 2100 вагонов.

Объемы перевезенного груза в первом квартале составили 3,6 миллиона тонн, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. «Опасения вызывает неразбериху с платами за инфраструктуру и их высокой ставкой по сравнению с соседними странами, что в будущем усложняет необходимое инвестирование», - говорит Тоомсалу.

За год объемы перевозок выросли в сегменте жидкого минерального топлива и удобрений, а снизились в сегменте сланца и твердого минерального топлива.