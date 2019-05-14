Operail увеличил прибыль вдвое
За первые три месяца 2019 года AS Operail заработал 2,6 миллиона чистой прибыли, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, передает предприятие.
Председатель правления Operail Рауль Тоомсалу сообщил, что основной доход был получен от аренды вагонов. «Наш доход от аренды вагонов увеличился в годовом исчислении на 65% и в этом году в первом квартале превысил 2,9 миллиона евро. Причина роста - большой спрос и ограниченное предложение, что повысило стоимость аренды», - пояснил Тоомсалу в пресс-сообщении. На данный момент Operail вместе с дочерним предприятием Operail Leasing сдает в аренду около 2100 вагонов.
Объемы перевезенного груза в первом квартале составили 3,6 миллиона тонн, что на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. «Опасения вызывает неразбериху с платами за инфраструктуру и их высокой ставкой по сравнению с соседними странами, что в будущем усложняет необходимое инвестирование», - говорит Тоомсалу.
За год объемы перевозок выросли в сегменте жидкого минерального топлива и удобрений, а снизились в сегменте сланца и твердого минерального топлива.