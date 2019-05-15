Безработица упала на 31%

Фото: Рауль Меэ

Участие на рынке труда составило в первом квартале 70,8%, занятость – 67,5%, а безработица – 4,7%.

В первом квартале 2019 года участие на рынке труда и занятость остались примерно на том же уровне, что и в первом квартале 2018 года, сообщает Департамент статистики. Безработица же упала на 2,1 процентных пункта или на 31,7%.

Занятость была наибольшей на севере Эстонии и наименьшей – на северо-востоке. Количество занятых по всей стране составило 661 800.

Число занятых на неполный рабочий день составило 90 300. Это на 11 400 больше, чем за такой же период прошлого года.

По оценкам Департамента статистики, в первом квартале 2019 года было 32 400 безработных, что на 15 000 меньше, чем за такой же период прошлого года.

Безработица среди эстонцев составила 4,1%, среди неэстонцев – 5,9%.