Украина ввела новые санкции против России

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Правительство Украины ввело новые экономические санкции в отношении России, предусматривающие запрет на поставки определенных групп товаров и введение специальной пошлины.

Об этом сообщается на сайте украинского правительства, передаёт портал "Медуза".

Как уточняет «Украинская правда», кабмин Украины ввел зеркальные меры на решения правительства РФ. На Украину, в частности, запретили ввозить группы промышленных товаров, например, цемент, а также минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства.

Специальная пошлина будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.