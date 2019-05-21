Эстонские ИТ-фирмы ищут работников на Балканах

Рабочая сила привлекает эстонских разработчиков в Северную Македонию. Разработчик программного обеспечения Uptime приобрел там местную фирму, Fitek Grupp тоже присматривается к стране.

Исполнительный директор разработчика программного обеспечения Uptime OÜ Эеро Тохвер Фото: Андрас Кралла

Исполнительный директор разработчика программного обеспечения Uptime OÜ Эеро Тохвер говорит, что их фирма уже почти пять лет сотрудничает с одной из команд разработчиков в Северной Македонии, но теперь настало время сделать следующий шаг и основать там полностью свое отделение. С этой целью Uptime приобрел 55% местного предприятия Gate One.