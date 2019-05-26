ВИДЕО: Как прошел бизнес-форум "Точка входа - 2019"

В четверг в Нарве прошел второй бизнес-форум "Точка входа", на котором встретились предприниматели из Эстонии и России.

"Точка входа - 2019" Фото: Илья Смирнов

На конференции выступили специалисты, которые поделились своим опытом в области расширения бизнеса, выхода в торговые каналы и привлечения инвестиций: представитель EAS Яан Хейнсоо, глава консультационной фирмы Magrat Игорь Райхельгауз, владелец компании Saros Est Владислав Боборенко, менеджер по маркетингу IVIA Вадим Орлов, владелец Slaf OÜ Андрей Колчин, директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу, менеджер по обслуживанию клиентов Kredex Михаил Кнут, специалист по грантам консалтингового бюро Excedea Кай Крашевски и менеджер Crowdestate Анна Мацкевич.

Ведущий конференции - экономический эксперт Райво Варе.

Организаторы бизнес-форума: "Деловые ведомости" и ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" (IVIA). Конференцию поддержали Citic Telecom и Glänz & Glamuur.