Райхельгауз: банки не «купили» идею управления фирмой, не приезжая в Эстонию

Игорь Райхельгауз

Предприниматель Игорь Райхельгауз считает, что Евросоюз прикрыл многие возможности для россиян по созданию офшоров и компаний-оболочек на территории Евросоюза. Зато если фирма занимается реальной экономической деятельностью, то Эстония – подходящая для неё страна.

«Регуляторы решили искоренить компании-оболочки, компании, не имеющие привязки к стране регистрации. Мы видим, что компаниям, не имеющим экономического содержания, стало очень трудно открыть счёт», - говорит он.