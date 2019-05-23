Какие услуги предпринимателям предлагает KredEx?

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Менеджер по обслуживанию клиентов KredEx Михаил Кнут рассказал на эстонско-российском бизнес-форуме «Точка входа» о том, в чём ценность поручительства по кредитам, предоставляемого этой организацией.

«Если заёмщик не сможет выплатить кредит, то государство сделает это за свой счёт. Такие гарантии дают чувство уверенности банкам, и те с большей готовностью рассматривают различные проекты», - говорит он.