II Эстонско-российский бизнес-форум "Точка входа - 2019"

5. Глава

Как делать бизнес в ЕС?

7. Глава

Менеджер EAS: банки отмахиваются от э-резидентов, но мы изменили законы

6. Глава
Ярослав Тавгень • 23 мая 2019
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Какие услуги предпринимателям предлагает KredEx?

Фото: PantherMedia, Scanpix

Менеджер по обслуживанию клиентов KredEx Михаил Кнут рассказал на эстонско-российском бизнес-форуме «Точка входа» о том, в чём ценность поручительства по кредитам, предоставляемого этой организацией.

«Если заёмщик не сможет выплатить кредит, то государство сделает это за свой счёт. Такие гарантии дают чувство уверенности банкам, и те с большей готовностью рассматривают различные проекты», - говорит он.

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KredEx
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