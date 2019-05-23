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Как делать бизнес в ЕС?

Владислав Боборенко Фото: Илья Смирнов

Директор SAROS EST Владислав Боборенко, дал несколько советов участникам эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа» о том, как успешно делать бизнес в Евросоюзе.

SAROS EST занимается двумя направлениями: промышленное производство светильников, и фабрика по производству натяжных потолков. Работают как на территории Эстонии, так и на территории России. «Скорее всего, оборот компании превысит 5 миллионов», - прогнозирует Боборенко.