II Эстонско-российский бизнес-форум "Точка входа - 2019"

4. Глава

Зачем российские предприятия приходят в эстонский промпарк?

6. Глава

Какие услуги предпринимателям предлагает KredEx?

5. Глава
Ярослав Тавгень • 23 мая 2019
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Как делать бизнес в ЕС?

Владислав Боборенко  Фото: Илья Смирнов

Директор SAROS EST Владислав Боборенко, дал несколько советов участникам эстонско-российского бизнес-форума «Точка входа» о том, как успешно делать бизнес в Евросоюзе.

SAROS EST занимается двумя направлениями: промышленное производство светильников, и фабрика по производству натяжных потолков. Работают как на территории Эстонии, так и на территории России. «Скорее всего, оборот компании превысит 5 миллионов», - прогнозирует Боборенко.

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