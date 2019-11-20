Postimees и "Новая газета": российский министр переводил деньги в офшорную сеть через эстонское отделение Swedbank

Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бывшим российским министром (2012-2018) Михаилом Абызовым.

Михаил Абызов занимал в российском правительстве должность министра, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. До вступления в должность его состояние насчитывало 1,3 млрд долларов.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов с 2011 по 2016 годы поступило 860 миллионов долларов, хотя должность Абызова запрещала ему заниматься бизнесом и обязывала декларировать доли в компаниях.

Менеджер местного отделения Swedbank, по всей видимости, помогал переводить деньги между офшорами, выяснилось в ходе расследования "Новой газеты", газеты Postimees, Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведского общественного телеканала SVT.

Согласно отчету норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга Гримстада, который послужил стартовой точкой для расследования, у одного из клиент-менеджеров банка, Алексея Эверсона, был обнаружен PIN-калькулятор, который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Впоследствии Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Подозрения журналистов бывший менеджер отверг.

Хотя Абызов и не имел права заниматься бизнесом, как минимум 38 из офшорных компаний, по данным «Новой газеты», владели активами российских энергетических или промышленных компаний и совершали с ними сделки.

В марте этого года против Абызова были возбуждены уголовные дела по четырем статьям, в том числе его обвиняют в получении 32 млрд рублей от незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации этих средств.

Эстонское отделение Swedbank отказалось от комментариев, сославшись на продолжающиеся расследования в Эстонии и Швеции.