Назад 06.01.26, 13:34 Аэропорт Риги замораживает сборы после критики Ryanair Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня сообщила, что аэропорт принял решение на определенный период заморозить аэропортовые сборы, чтобы повысить привлекательность Риги для авиакомпаний и стимулировать открытие новых маршрутов.

Рижский аэропорт, фото иллюстративное.

Foto: Karlis Dambrans

Комментируя претензии со стороны Ryanair, которые жаловались на якобы чрезмерную «жадность» аэропортов стран Балтии, Одиня отметила, что как общеевропейские и глобальные прогнозы, так и оценки самих авиакомпаний указывают на замедление роста пассажиропотока, передает Delfi

Одиня подчеркнула, что на мировом рынке по-прежнему ощущается дефицит новых самолетов, двигателей и запасных частей. В результате авиакомпании размещают имеющиеся воздушные суда там, где могут получить наибольшую отдачу, – ближе к пассажирам с более высокой покупательной способностью. «Рост в нашем регионе дополнительно ограничивают геополитические факторы и высокая инфляция, влияющая на то, сколько пассажиры могут тратить», – подчеркнула глава аэропорта.

Учитывая перечисленные вызовы, Рижский аэропорт пересмотрел свои инвестиционные планы, намерен на определенный период заморозить аэропортовые сборы и разрабатывает новую систему стимулов для авиакомпаний.