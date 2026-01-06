Аэропорт Риги замораживает сборы после критики Ryanair

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня сообщила, что аэропорт принял решение на определенный период заморозить аэропортовые сборы, чтобы повысить привлекательность Риги для авиакомпаний и стимулировать открытие новых маршрутов.
Комментируя претензии со стороны Ryanair, которые жаловались на якобы чрезмерную «жадность» аэропортов стран Балтии, Одиня отметила, что как общеевропейские и глобальные прогнозы, так и оценки самих авиакомпаний указывают на замедление роста пассажиропотока, передает Delfi
Одиня подчеркнула, что на мировом рынке по-прежнему ощущается дефицит новых самолетов, двигателей и запасных частей. В результате авиакомпании размещают имеющиеся воздушные суда там, где могут получить наибольшую отдачу, – ближе к пассажирам с более высокой покупательной способностью. «Рост в нашем регионе дополнительно ограничивают геополитические факторы и высокая инфляция, влияющая на то, сколько пассажиры могут тратить», – подчеркнула глава аэропорта.
Учитывая перечисленные вызовы, Рижский аэропорт пересмотрел свои инвестиционные планы, намерен на определенный период заморозить аэропортовые сборы и разрабатывает новую систему стимулов для авиакомпаний.
