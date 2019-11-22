Электрокарам - субсидии, газу - льготный акциз

Все продаваемые в Эстонии модели Škoda предлагаются как с бензиновым моторами, так и в версии CNG, то есть с двигателями, работающими на сжатом газе. Не станет исключением из этого правила и последняя чешская новинка – городской внедорожник Kamiq. Первые экземпляры, прибывшие в Эстонию в октябре, были оснащены только 1,5-литровыми бензиновыми моторами, но уже в декабре начнут поступать модели CNG, работающие на сжатом газе. Газовые Kamiq примерно на 3000 евро дороже своих бензиновых аналогов, зато расходы на топливо у них будут чуть больше 3 евро на 100 км пути. Фото: Виктор Филоненко