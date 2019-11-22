Виктор Филоненко • 22 ноября 2019
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Электрокарам - субсидии, газу - льготный акциз
Отношение покупателей к экологически чистым автомобилям остаётся стабильным. Гибриды в Эстонии раскупают охотно, автомобили на газе пользуются умеренным спросом, а электрокары по-прежнему являются штучным товаром.
Все продаваемые в Эстонии модели Škoda предлагаются как с бензиновым моторами, так и в версии CNG, то есть с двигателями, работающими на сжатом газе. Не станет исключением из этого правила и последняя чешская новинка – городской внедорожник Kamiq. Первые экземпляры, прибывшие в Эстонию в октябре, были оснащены только 1,5-литровыми бензиновыми моторами, но уже в декабре начнут поступать модели CNG, работающие на сжатом газе. Газовые Kamiq примерно на 3000 евро дороже своих бензиновых аналогов, зато расходы на топливо у них будут чуть больше 3 евро на 100 км пути. Фото: Виктор Филоненко
Так, в октябре было продано 218 гибридных машин, 67 автомобилей, работающих на сжатом газе, и только 3 электромобиля. Покупатели электрокаров не спешат, ждут раздачи субсидий.