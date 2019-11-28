Койт Бринкманн • 28 ноября 2019
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В прошлом году Фининспекция дала жёсткую оценку Coop Pank в отношении рисков отмывания денег
Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.
Результаты контроля Финансовой инспекции, проведенного в Coop Pank весной прошлого года, выявили ряд нарушений Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
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