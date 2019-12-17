Вотум недоверия Марту Хельме провалился

Март Хельме Фото: Лийз Трейманн

Оппозиция пыталась вынести сегодня главе МВД вотум недоверия в связи с тем, что, оскорбив премьер-министра Финляндии, ближайшего союзника, он подверг безопасности национальные интересы Эстонии.

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За вынесение Марту Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против 42 - депутата Рийгикогу. 13 находившихся в зале депутатов не участвовали в голосовании, передает Rus.Postimees.

В ходе обсуждения в Рийгикогу лидер Партии реформ Кая Каллас отметила, что, видимо, в Эстонии кончились люди, которых еще не оскорбила партия EKRE, поэтому пришлось переключиться на финнов.

Март Хельме, министр внутренних дел и председатель партии EKRE, заявил, что он никогда не унижал финнов и женщин, но и не поддерживает нынешнюю политику финского правительства.

Правительство ходатайствовало у правления Рийгикогу о быстром рассмотрении вотума недоверия, инициированного в отношении министра внутренних дел Марта Хельме.