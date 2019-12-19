Инициатива Elering открывает рынки

Создающаяся по инициативе Эстонии международная шеринговая платформа энергетических данных ускорит выход эстонских энергетических фирм на внешние рынки. Ожидается также рост количества предприятий, что позволит крупной промышленности сэкономить расходы на энергетику.

Менеджер по развитию цифровой сферы Elering Георг Руте считает, что через десять лет управление потреблением позволит потребителям платить в три раза меньше. Фото: Андрас Кралла

По словам главы концерна возобновляемой энергии Sunly Прий­та Лепасеппа, наиболее дешёвый способ «сведения» производства возобновляемой энергии с потреблением электричества состоит в управлении потреблением, но тут возникает большой барьер в виде доступности данных. Очевидно, как полагает Лепасепп, тут, помимо ИТ-решений, надо подумать и о социальных инновациях, т.е. разъяснять потребителям, что они и общество в целом выиграют от управления потреблением.

Наряду с Elering меморандум о намерениях подписали сетевые операторы Испании, Франции, Дании, Финляндии, Польши, Литвы и Голландии. Создание совместной платформы означало бы, что эстонское энергетическое предприятие, которое сейчас может рассчитывать на миллион жителей, в будущем сможет иметь дело с сетью в 200 млн. человек и предприятий.

Прийт Лепасепп , глава концерна Sunly Наиболее дешёвый способ «сведения» производства возобновляемой энергии с потреблением электричества состоит в управлении потреблением.

Компания Sunly, например, инвестирует в предприятие Smart Load Solutions, разрабатывающее термостат полового отопления Themo, но Лепасепп дал понять, что в ближайшее время появятся новости и о других инвестициях: «Недавний шаг Elering воодушевляет нас на новые инвестиции. Приятно сознавать, что Эстония в этой сфере идёт в авангарде и идеально подходит для инкубатора стартапов электрификации».

Количество информации, получаемой стартапами, которые предоставляют электрические услуги, с помощью дистанционных датчиков, хороша для развития, но отечественный рынок обычно очень скоро оказывается тесным для расширения деятельности, и вскоре, как заметил менеджер по развитию цифровой сферы Elering Георг Руте, приходится выходить на зарубежные рынки.

В своё время Руте учредил работающую в этой же сфере фирму Sympower. Фирме почти сразу же пришлось уйти из Эстонии, численность населения которой слишком мала. «Развивать услугу очень интересно и здорово, как и заполучить десять первых клиентов. А затем надо идти в другие страны и начинать там с нуля. Обратно ушедшие уже, как правило, не возвращаются», - сказал Руте. Чем больше рынок, тем меньше препятствий для развития. «Основные затраты предприятий этого сектора связаны с поиском клиентов. И в дальнейшем львиная доля будет уходить на маркетинг, но если бы унифицированные данные снизили расходы на 10%, то в энергетике это означало бы существенную сумму», - пояснил он.

О том, что управление потреблением бегает пока как в Эстонии, так и в других странах, в коротких штанишках, говорят и в Eesti Energia. Однако рост доли зелёной энергии и присоединение к энергетическим рынкам открывает новые рынки и возможности. «Eesti Energia тоже занимается развитием услуг управления потреблением, лучшая доступность данных и системность, безусловно, способствуют этому», - сказал пресс-секретарь концерна Прийт­ Лутс.

По его словам, Eesti Energia тестирует телефонное решение, которое позволяет автоматически и дистанционно приурочить работу электрооборудования ко времени наилучшей биржевой цены.

Гибкое потребление сэкономит деньги потребителя

Рынок открывается в обе стороны, и появления новых продавцов услуг извне ожидают и в Эстонии. Руте отметил, что маржа продажи электричества здесь уже сейчас низкая, что, может, и не столь привлекательно для новых конкурентов. Зато целостных решений, при которых продаже сопутствует управление потреблением, в Эстонии мало, и здесь прочая Европа заметно нас опережает.

«Исследования показывают, что через десять лет тот клиент, который будет согласен потреблять гибко, будет платить в три раза меньше того, кто не согласится», - сказал Руте, имея в виду то, как совместная платформа данных может повлиять на клиента. Очень важно, наряду с частными потребителями, какие услуги будут предлагаться энергоёмким и крупным предприятиям. Всего пару лет назад многие предприятия ничего не слышали о том, что производство можно приурочить к определённому времени, да и не могли слышать, потому что такой услуги почти не было.

В качестве примера влияния этих услуг Руте рассказал, что когда фирма Sympower предложила одному крупному предприятию в Финляндии услугу, благодаря которой оно заработало 50 000 евро за то, что продавец услуг мог раз в месяц остановить их станки, клиент был чрезвычайно доволен, поскольку это составляло 10% его прибыли.

Сегодня управление потреблением не очень развито в Эстонии по ряду причин. Во-первых, рынок Северных стран предлагает сравнительно стабильную и низкую цену. Во-вторых, Эстония подключена к российской сети, а это значит, что проблемы стабильности в системе нет, и при прекращении работы всех электростанций свет на улицах не погаснет. Ситуация изменится после того, как электрическая система Эстонии будет синхронизирована с материковой Европой, и потребность в такой услуге быстро вырастет. Сейчас Elering покупает услуги по управлению потреблением на миллион евро, после синхронизации – видимо, на 30 млн. евро.

Чтобы было меньше барьеров и чтобы была хорошая цена

«Продавцы услуг придут в том случае, если у вещи будет цена и не будет барьеров. В Швеции цена, может, и высокая, но и с доступностью данных немало проблем. Мы в Эстонии хотим готовиться к такой ситуации, чтобы не было барьеров, и продавцов могло бы прийти как можно больше», - сказал Руте.

До тех пор, пока доля ветровой и солнечной энергии в электрической системе растёт в сторону 50%, всё, по словам Руте, просто, а вот потом потреблением уже точно придётся управлять. Но чем раньше начать, тем лучше: управление потреблением помогает наряду с уменьшением падающей цены для потребителя получать лучший доход производителям возобновляемой энергии. Если в Германии все ветряки одновременно интенсивно заработают, и цена электричества упадёт до нуля, то прибыль собственников ветряков отодвинется на неопределённое будущее, что в свою очередь лишит их стимула строить новые ветряки.

Кроме заботы о надёжности энергоснабжения, у Эстонии вместе с новым альянсом есть ещё одно желание: быть среди принимающих решения при всех изменениях, которые будут в будущем оказывать влияние на электрорынок. «Европа всё больше движется в сторону централизации, в сторону Брюсселя. Так что, если мы с этой программой не забежим вперёд, то нас просто потянут за собой», - выразил озабоченность Руте.