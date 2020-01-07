Суд принял решение о принудительной ликвидации банка предпринимателя, имеющего бизнес в Эстонии

Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении "Эксперт Банка".

Резолютивная часть решения была объявлена 17 декабря. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов, пишет banki.ru.

Ранее стало известно, что омский "Эксперт Банк" подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным приказа ЦБ, в соответствии с которым у кредитной организации 1 ноября 2019 года была отозвана лицензия. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 13 января 2020 года.

По данным регулятора, "Эксперт Банк" многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

"Эксперт Банк" принадлежит Роману Стройкову, который владеет в Эстонии компанией Antonio Trade. Арбитражный суд Москвы ранее выносил решения (1, 2), в которых утверждает, что компании, имеющие отношение к "Эксперт Банку" и Роману Стройкову, участвовали в создании схемы по уходу от налогов путём создания полочных фирм и фиктивных сделок.