В декабре индекс цен производителей промышленной продукции продолжал снижаться

Radius Machining. Промышленность Фото: Лийз Трейманн

По данным департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в декабре снизился по сравнению с ноябрем на 0,9 процента, а по сравнению с декабрем прошлого года на 1,2 процента.

На изменение индекса цен производителей в декабре по сравнению с ноябрем больше всего повлияло снижение цен в производстве электроэнергии и электронного оборудования, в водоснабжении (по причине снижения в столице тарифов на воду), а также в производстве химикатов и химической продукции.