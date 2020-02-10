Luminor: кредитополучателей больше всего интересует размер ежемесячного возвратного платежа

В Эстонии сравнение кредитных предложений посчитали важным чуть более четверти опрошенных (28%). Фото: Лийз Трейманн

Исследование банка Luminor показало, что при выборе потребительского кредита большое внимание на условия кредитного договора обращает каждый второй эстонец, что является лучшим результатом в сравнении с другими странами Балтии. Вместе с тем, при взятии потребительского кредита жители всех трех стран Балтии считают существенными факторами ежемесячный возвратный платеж и годовую процентную ставку, сообщил банк.

«По результатам исследования выяснилось, что во всех трех странах Балтии самой частой целью взятия потребительского кредита было совершение крупных покупок», – сказал менеджер по кредитным продуктам Luminor Мартин Малиновский. – «Если в Эстонии и Литве второй по частоте причиной взятия кредита была реализация новых идей, то в Латвии кредиты часто брали именно для покрытия неожиданных расходов. Этот показатель был почти в два раза выше, чем в других странах Балтии».