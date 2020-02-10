Luminor: кредитополучателей больше всего интересует размер ежемесячного возвратного платежа
Исследование банка Luminor показало, что при выборе потребительского кредита большое внимание на условия кредитного договора обращает каждый второй эстонец, что является лучшим результатом в сравнении с другими странами Балтии. Вместе с тем, при взятии потребительского кредита жители всех трех стран Балтии считают существенными факторами ежемесячный возвратный платеж и годовую процентную ставку, сообщил банк.
«По результатам исследования выяснилось, что во всех трех странах Балтии самой частой целью взятия потребительского кредита было совершение крупных покупок», – сказал менеджер по кредитным продуктам Luminor Мартин Малиновский. – «Если в Эстонии и Литве второй по частоте причиной взятия кредита была реализация новых идей, то в Латвии кредиты часто брали именно для покрытия неожиданных расходов. Этот показатель был почти в два раза выше, чем в других странах Балтии».