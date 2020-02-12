Бюрократия Минобороны оставила пенсионера без 30 000 евро

Мати Рооснурм сожалеет, что не дождался предложения от министерства. Министерство так долго тянуло со сделкой, что мужчина перестал верить, что государство планирует купить его участок. Фото: Андрас Кралла

По причине затянутых процедур в Министерстве обороны у пенсионера пропала надежда продать свой участок земли, из-за чего он остался без 30 000 евро. Деньги достались фирме недвижимости, которая выкупила у мужчины участок и продала его государству.

Äripäev пишет, что запутанная история произошла минувшей весной. У пенсионера Мати Рооснурм был участок земли площадью 3,49 га на нынешней так называемой территории опасной зоны Центрального полигона.