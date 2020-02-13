Виолетта Ланман • 13 февраля 2020
Новости
Только для подписчиков
Глава фирмы-газели: иногда я знаю о конкуренте больше, чем он о себе
Руководитель быстрорастущей фирмы High Voltage Альвар Кыуэ рассказал на “Конгрессе газелей 2020”, что в открытом доступе имеется достаточно бесплатных инструментов, чтобы протестировать свои идеи и понять, на какой объем рынка можно рассчитывать.
High Voltage предлагает в аренду оборудование, необходимое для киносъемок (от освещения до генераторов и камер), а также услуги технической команды при видеосъемках.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!