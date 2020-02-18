Суд наложил залоговый арест на имущество российского бизнесмена в Финляндии

Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

В решении суда говорится, что есть основания подозревать стоящего за компанией Airiston Helmi российского бизнесмена Павла Мельникова в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах, происходившем на протяжении десяти лет в Парайнене, передает Yle.

По версии полиции, компания Airiston Helmi использовала нелегальную рабочую силу для строительства объектов недвижимости.

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Уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество стоящего за компанией Airiston Helmi российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти два с половиной миллиона евро.

Мельников отрицает все обвинения.

Полиция провела в сентябре 2018 года крупномасштабный рейд на объектах недвижимости компании в архипелаге Турку.

Одновременно было конфисковано около 3,5 миллиона евро наличными.