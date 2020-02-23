Советник Трампа: Россия не вмешивается в выборы президента

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что он не видел никаких доказательств того, что Россия пытается вмешаться в выборы президента и переизбрать Дональда Трампа, передает Коммерсант.

Президент США Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/SIPA

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«Как вы знаете, советник по национальной безопасности получает довольно широкий доступ к данным нашей разведки. Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает что-то, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа. Я думаю, что это та же самая старая история, которую мы слышали раньше», - сказал О'Брайен в интервью ABC News.

По его словам, желание Москвы переизбрать Дональда Трампа выглядит не логично, потому что тот восстановил американские вооруженные силы, снабдил украинцев оружием и ввел против России гораздо больше санкций, чем любой президент США.

Напомним, пмериканские спецслужбы считают, что Россия пытается помочь президенту США Трампу добиться переизбрания на выборах в ноябре этого года. Об этом сообщили источники американских СМИ, знающие о содержании секретного брифинга для членов Конгресса