Элийза Матсалу • 24 февраля 2020
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Рынок слияний и поглощений падает
По словам упрваляющего партнёра SORAINEN Тоомаса Прангли, количество сделок на рынке слияний и поглощений в Эстонии было в 2019 году сопостовимым с 2018 годом, однако сумма этих сделок значительно снизилась.
По его словам. в 2019 году в странах Балтии было совершено 68 сделок по слиянию и поглощению. Годом ранее этот показатель составлял 79 сделок. Двумя годами ранее - 53 сделки.
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