Рынок слияний и поглощений падает

По словам упрваляющего партнёра SORAINEN Тоомаса Прангли, количество сделок на рынке слияний и поглощений в Эстонии было в 2019 году сопостовимым с 2018 годом, однако сумма этих сделок значительно снизилась.

Упрвляющий партнёр SORAINEN Тоомас Прангли Фото: Эйко Кинк

По его словам. в 2019 году в странах Балтии было совершено 68 сделок по слиянию и поглощению. Годом ранее этот показатель составлял 79 сделок. Двумя годами ранее - 53 сделки.