Логистика – сектор ждёт от государства стабильности

Государство должно обеспечить стабильную налоговую и экономическую среду – в этом уверены руководители транспортного и логистического бизнеса. Больше всего их беспокоят топливный акциз и чрезмерная зарегулированность.

Больше всего сектор озабочен неравенством, обусловленным более высоким по сравнению с соседями топливным акцизом в Эстонии. Фото: Лийз Трейманн

«Самое большое влияние на наш сектор оказал, несомненно, рост топливного акциза – мы в неблагоприятном положении по сравнению с ближайшими соседями, - говорит исполнительный директор Ferroline Grupp OÜ Тыну Сепп. – Разница в стоимости топлива у нас и у ближайших соседей сегодня составляет примерно 18%. Следует обязательно подумать о снижении акцизной ставки до уровня соседей».

Такого же мнения придерживается председатель правления Logistika Pluss OÜ Тоомас Орутар: «Водители грузовиков заправляются чаще за границей, чем у нас, следовательно, там остаются и налоги».

Снижения акцизов ждёт и руководитель OÜ Windline Яанус Беньямин: «Можно было бы подумать о снижении акциза. Но тут надо всё тщательно взвесить. Выиграет ли от такого шага транспортный сектор или нет? Шли разговоры и об акцизных субсидиях перевозчикам».

Большой проблемой для перевозчиков называют цены на топливо также член правления DHL Logistics Estonia OÜ Мати Кярт и исполнительный директор Cargobus OÜ Айрика Аруксаар, которая предъявляет государству ещё одно требование: «Меньше вмешательства. Коль скоро топливные акцизы и так уже под контролем государства, то, во всяком случае, всяческие ограничения, накладываемые на водителей, должны быть минимальными».

Айрика Аруксаар , исполнительный директор Cargobus OÜ Коль скоро топливные акцизы и так уже под контролем государства, то всяческие другие ограничения должны быть минимальными.

«Циркулируют слухи о регулировании в будущем зарплаты водителей развозчиков. Но это искажает нормальный рынок услуг. Существуют ещё и другие дополнительные требования к транспортным средствам, автопоездам, которые не применяются, например, к частным поездкам. Все эти дополнительные требования представляют проблему для перевозчиков».

Тоомас Орутар отмечает также трудности с рабочей силой и полагает, что государство, вместо помощи, скорее, тормозит решение этой проблемы: «Государство должно осознать необходимость официальной иностранной рабочей силы и не препятствовать разными поправками их найму предприятиями».

Фирма Logistika Pluss делает, по его словам, ставку на сотрудничество с вузами: «Мы предлагаем студентам прохождение практики и темы дипломных работ. Цель в том, чтобы закрепить интерес к отрасли и предложить работу в современной фирме логистики».

Глава Ferroline Grupp Тыну Сепп тоже упоминает острую нехватку квалифицированной рабочей силы, прежде всего водителей грузовиков: «Профессия у молодёжи непопулярна, обучение, например, в училище, длится очень долго и далеко не всем финансово доступно. Государству следовало бы больше сотрудничать с различными профессиональными учебными заведениями, чтобы улучшить ситуацию».

Кроме того, государству нужно усилить контроль за проезжающими через Эстонию зарубежными транспортными средствами. «В Европе, в том числе и в Скандинавии, осуществляется очень серьёзный контроль за прибывающими в страну грузовыми автомобилями – проверяются документы, техническое состояние, вес и т.д. У нас этот контроль явно недостаточный, реально больше проверяются наши собственные машины, чем иностранные, - рассказал Сепп. – Усиление проверки приезжающих автомашин пошло бы на пользу конкуренции и позволило бы избавиться на наших дорогах от опасных транспортных средств, которые оказывают здесь транспортные услуги».

«В последнее время как на сферу экспедирования, так и на экономику в целом оказывала влияние нестабильная политическая атмосфера – решения часто принимаются невзвешенные, много ненужной суеты», - добавил он ещё один упрёк в адрес государства.

Исполнительный директор AS Navaka Transport Мерье Хауг полагает, что государство могло бы отказаться от взимания дорожной пошлины с местных предприятий: «Это уравняло условия конкуренции с зарубежными перевозчиками. И, разумеется, государство непременно должно лучше представлять интересы отечественных предприятий в европейских институциях. Неплохо также было бы введение субсидий на приобретение природосберегающей техники».

Исполнительный директор CF&S Estonia AS Тийт Арус рекомендует государству с помощью организаций транспорта и логистики уяснить для себя, как сделать Эстонию узлом хорошо оплачиваемой логистики, сохранить стабильность налоговой системы и решить вопросы приглашения иностранной рабочей силы. «Важно и дальнейшее развитие инфраструктуры - Rail Baltic, железнодорожная сеть, четырёхрядные автомагистрали и др.», - добавил он.

Широкий взгляд на взаимоотношения сектора и государства дал член правления Balti Logistika AS Магнус Лепасалу: «Обеспечить стабильную и надёжную налоговую и экономическую среду, на базе которой предприятия могли бы строить свою долгосрочную стратегию. Общий экономический рост государства даёт больше работы и логистическому сектору».

По поводу инвестиционной активности сектора предприниматели придерживаются разных взглядов. «Многие инвестиции жизненно необходимы, чтобы выдерживать конкуренцию на рынках услуг и рабочей силы, но подход к ним осторожный», - пояснила Мерье Хауг.

Яанус Беньямин , глава Windline У действующих в Эстонии коммерческих банков нет ни смелости, ни интереса инвестировать в транспортный сектор.

По словам главы Windline Яануса Беньямина, инвестиционная смелость, безусловно, упала: «Вдобавок у действующих в Эстонии коммерческих банков нет ни смелости, ни интереса инвестировать в транспортный сектор».

Тийт Арус тоже указывает на спад инвестиций: «Это вызвано как происходящим в банковском секторе, так и общей ситуацией. Из-за предупреждений о грядущем охлаждении предприятия притормозили инвестиции».

«Поскольку деньги сейчас дешёвые, то у крупных предприятий есть средства для инвестирования, но нет смелости делать большие инвестиции в нынешних экономических реалиях», - согласен и глава Logistika Pluss Тоомас Орутар.

Магнус Лепасалу возражает им, утверждая, что инвестиционная решительность, скорее, выросла: «Предприятия видят происходящие на рынке изменения и понимают, что для выживания нужно выбирать путь развития».

Руководитель ACE Logistics Group Андрес Маткур тоже отмечает, что в последние годы инвестиционная смелость была весьма большой, и только за последний год бизнес стал немного осторожнее.

«Конкуренция острая, маржа под большим давлением. Где-то и цены остаются слишком низкими», - перечисляет член правления DHL Logistics Estonia OÜ Мати Кярт. Конкуренция обостряется с каждым годом, и маржа в основном падает, соглашается с ним Тийт Арус: «Для получения большего дохода нужно брать большие объёмы. Постоянно происходит специализация, все стараются сделать свои сильные продукты ещё сильнее и всем подряд больше не занимаются».

По словам руководителя Cargobus OÜ Айрики Аруксаар, у них, наоборот, маржа улучшается: «На рынке три крупных игрока – Omniva, Itella и DPD. Предприятие Omniva очевидно улучшило свои показатели после трудностей, вызванных переездом в конце предыдущего года. У DPD сменился исполнительный директор, и сейчас там, похоже, период неопределённости, или оптимизации. В Itella высокая текучесть кадров, кроме того, там идёт реорганизация ИТ. Два из трёх наших главных конкурентов охвачены ветрами перемен, и это ощущается».

По словам Орутара, входные цены продолжают расти, сектор затронут нехваткой рабочей силы. В результате маржа услуг упала до критического уровня: «Любое колебание может вызвать отрицательные результаты».

Глава Kauritel OÜ Марко Новик говорит, что спрос не поспевает за конкуренцией, и тут ничего не поделаешь: «Стараемся, насколько позволяют рынок и спрос, держать и не опускать цены, но это не очень-то получается».

Марко Новик , руководитель Karutel OÜ Стараемся, насколько позволяют рынок и спрос, держать и не опускать цены, но это не очень-то получается.

Фирмы больших перемен не ощущают

Магнус Лепасалу, член правления Balti Logistika AS, существенных перемен в рыночной ситуации не видит – просто конкуренция как была, так и остаётся очень острой.

«В межконтинентальных воздушных, морских и железнодорожных перевозках, что является основной деятельностью Balti Logistika, доминируют крупные логистические предприятия со своим глобальными сетями. Ясно, что при охлаждении экономики ситуация с конкуренцией станет ещё более напряжённой», - считает он.

Больших изменений в ситуации с конкуренцией не ощущает и глава ACE Logistics Group Андрес Маткур: «Действительно, маржа под большим нажимом. Стараемся компенсировать это постоянным увеличением эффективности».

«Конкуренция на рынке обострилась, в том числе и в ситуации с рабочей силой. И поскольку конкуренция стала острее, а давление на зарплату сильнее, то это оборачивается меньшей маржой, по меньшей мере, в некоторых сегментах», - отметила глава Navaka Transport Меорье Хауг.

Исполнительный директор Cargobus Айрика Аруксаар готова согласиться с тем, что происходили локальные изменения, например, в пределах предприятий, но сколько-нибудь больших изменений на рынке в целом в течение года не ощущалось. Разве что, за исключением замедления роста объёмов грузоперевозок. С этим солидарен и Тоомас Орутар из Logistika Pluss.