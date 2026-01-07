Назад 07.01.26, 10:23 В декабре инфляция превысила 4% Цены в декабре выросли на 4,1% в годовом выражении, следует из предварительной оценки гармонизированного индекса потребительских цен, опубликованной Департаментом статистики.

Гармонизированный индекс потребительских цен учитывает также расходы туристов в Эстонии.

Foto: Andras Kralla

Рост цен оказался таким же, как и в декабре прошлого года, когда гармонизированный индекс также увеличился на 4,1%. По сравнению с ноябрем цены немного снизились, а инфляция в декабре замедлилась по сравнению с ноябрем, когда она составляла 4,7%.