Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,56%314,5
  • OMX Riga0,2%929,28
  • OMX Tallinn−0,01%2 065,06
  • OMX Vilnius0,69%1 369,09
  • S&P 5000,62%6 944,82
  • DOW 300,99%49 462,08
  • Nasdaq 0,65%23 547,17
  • FTSE 100−0,42%10 080,06
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,12
  • OMX Baltic0,56%314,5
  • OMX Riga0,2%929,28
  • OMX Tallinn−0,01%2 065,06
  • OMX Vilnius0,69%1 369,09
  • S&P 5000,62%6 944,82
  • DOW 300,99%49 462,08
  • Nasdaq 0,65%23 547,17
  • FTSE 100−0,42%10 080,06
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,12
  • 07.01.26, 10:23

В декабре инфляция превысила 4%

Цены в декабре выросли на 4,1% в годовом выражении, следует из предварительной оценки гармонизированного индекса потребительских цен, опубликованной Департаментом статистики.
Гармонизированный индекс потребительских цен учитывает также расходы туристов в Эстонии.
  • Гармонизированный индекс потребительских цен учитывает также расходы туристов в Эстонии.
  • Foto: Andras Kralla
Рост цен оказался таким же, как и в декабре прошлого года, когда гармонизированный индекс также увеличился на 4,1%. По сравнению с ноябрем цены немного снизились, а инфляция в декабре замедлилась по сравнению с ноябрем, когда она составляла 4,7%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 02.01.26, 13:59
Экономист: экономика Литвы буксует, Эстония восстанавливается, а Латвия ускоряет шаг
Начавшийся год выглядит обнадеживающим для экономик всех стран Балтии, даже несмотря на то, что история успеха Литвы несколько сбавляет обороты, пишет экономист банка Citadele Александр Изгородин.
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Шестимесячная ставка Euribor, которая значительнее всего влияет на заемщиков Эстонии, незаметно движется вверх. По словам экономиста, это указывает на растущие опасения по поводу сдерживания инфляции.
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
Знаете ли вы, какую долгую историю имеет Forus Takso и какие разнообразные возможности есть в приложении Forus? Ответьте на вопросы викторины и узнайте! В конце викторины всех участников ждет сюрприз.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
2
Новости
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
3
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
4
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
5
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
6
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?

Последние новости

Новости
  • 07.01.26, 10:23
В декабре инфляция превысила 4%
Mнения
  • 07.01.26, 10:16
Михкель Торим: пессимизм – это роскошь, которую Эстония не может позволить себе надолго
Биржа
  • 07.01.26, 09:10
Победители и проигравшие года: как ИИ перекроил карту мировых фондовых рынков
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
Mнения
  • 06.01.26, 18:53
Янек Мягги: экономика – это минное поле, движение по которому требует невероятных удач, смелости и силы воли
Подсказка
  • 06.01.26, 17:38
Налоговые ставки в 2026 году
Новости
  • 06.01.26, 16:58
Облигации Telegram на $500 млн оказались заблокированы в России из-за санкций

Сейчас в фокусе

В ситуации, когда деятельность частного лица вызывала подозрения примерно пять-шесть лет назад и отсутствуют жалобы на его бизнес-деятельность, нет оснований утверждать, что заявитель не обладает корректной деловой репутацией и надежностью, посчитал суд.
Новости
  • 06.01.26, 06:00
Спасла Конституция: предприниматель, едва не потерявший бизнес из-за уголовного дела, выиграл в суде
Член правления Hendaya Invest Керон Сепп.
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
Владимир Путин и Дональд Трамп — политики на редкость мирные, но что это означает для остального мира?
Mнения
  • 06.01.26, 08:46
Большой глобальный прогноз на 2026 год: война закончится, но на каких условиях?
У Яана Таллинна есть четкая стратегия того, как держать искусственный интеллект под контролем. «Я стараюсь инвестировать в ИИ-компании просто для того, чтобы быть внутри процесса и разговаривать с людьми. В конечном счете – по крайней мере пока – все, что происходит в компаниях, находится под контролем людей».
Интервью
  • 05.01.26, 09:00
Предприниматель года – скромный миллиардер, который пытается обуздать ИИ: «Если правительство США этого не делает, это сделаю я»
Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
Новости
  • 05.01.26, 16:58
Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев
Супруги и деловые партнеры Рита и Янно Вялинг говорят друг другу: «Мы справимся вместе!»
Интервью
  • 05.01.26, 06:00
Совладелица семейной компании: «Наш сектор в 2025 году прошел свое дно»
Таави Ильвес прогнозирует рост индекса Таллиннской фондовой биржи почти на 10 процентов.
Биржа
  • 06.01.26, 12:00
Прогноз инвесторов на 2026 год: оптимизм в США сталкивается со страхом пузыря, от Таллиннской биржи ждут сюрприза
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus
  • KM
Sisuturundus
  • 23.12.25, 09:14
Проверьте свои знания о Forus Takso и приложении Forus

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025