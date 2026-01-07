В декабре инфляция превысила 4%

Гармонизированный индекс потребительских цен учитывает также расходы туристов в Эстонии.
Foto: Andras Kralla
Рост цен оказался таким же, как и в декабре прошлого года, когда гармонизированный индекс также увеличился на 4,1%. По сравнению с ноябрем цены немного снизились, а инфляция в декабре замедлилась по сравнению с ноябрем, когда она составляла 4,7%.
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.