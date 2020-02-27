Правительство предлагает увеличить долю биомассы в производстве электричества

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Лийз Трейманн

Сегодня правительство утвердило поправки к Закону о рынке электроэнергии, призванные увеличить долю биомассы в портфолио эстонской энергетики и увеличить гибкость регламентов торгов с наиболее низкой ценой для производства энергии из возобновляемых источников.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, целесообразным подходом является все более интенсивная замена сланца малоценной древесиной для повышения конкурентоспособности Нарвских электростанций на рынке электроэнергии, сохранения существующих рабочих мест в энергетическом секторе и создания новых рабочих мест в лесной промышленности. «Продолжение работы Нарвских электростанций крайне важно с точки зрения энергетической безопасности Эстонии, ведь они должны и впредь обеспечивать нашу энергетическую независимость. При этом разумно использовать больше сланца для производства сланцевого масла», добавил он.