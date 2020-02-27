Промышленность-2030. Стратегия, опирающаяся на потребности сектора

Палата сотрудничества «Промышленность-2030», созданная для разработки и реализации направлений государственной промышленной политики, рассчитывает в этом году обозначить финансовые проблемы, определиться с эстонской климатической и энергетической политикой и сформулировать потребности промышленного сектора в компетенции.

Предприятие Enics Eesti вложило в свой завод в Элва пару лет назад 5 млн. евро. Большие инвестиции сделали многие эстонские фирмы. Фото: Enics Eesti

Процессом «Промышленность-2030» управляет Министерство экономики и коммуникаций, образовавшее экспертный совет, который включает многочисленных специалистов из различных промышленных отраслей, представителей отраслевых союзов и правительственных чиновников. В рамках «Промышленности-2030» созданы также рабочие группы по конкретным отраслям.

Задача экспертного совета состоит, с одной стороны, в определении важных для промышленности проблем и поиске их решения в сотрудничестве с отраслевыми союзами, а с другой – в увязывании существенных для промышленности вызовов с разными темами сферы управления правительственных учреждений.

Проработавшая около двух лет палата сотрудничества пришла к выводу, что достижение целей, поставленных в «зелёной книге» промышленной политики, зависит от сотрудничества между самими предприятиями, сотрудничества отраслевых союзов с министерствами, а также от сотрудничества между министерствами. В частности, в «зелёной книге» согласованы инициативы, которые должны быть проявлены в сфере ответственности министра предпринимательства и инфотехнологии.

Палата сотрудничества «Промышленность-2030» - Создана Министерством экономики и коммуникаций в 2018 году для координации формирования и выполнения промышленной политики. - Исходит в своей деятельности из утверждённой в 2017 году «зелёной книги» промышленной политики, в задачи которой входило определить узкие места промышленного сектора и предложить решения по реализации координированной политики. - Цель - увеличить к 2030 году добавленную стоимость эстонской промышленности в пересчёте на одного занятого до среднего по ЕС уровня на основании покупательского паритета (сейчас примерно 70% от среднего по ЕС).

Чтобы определить их как можно точнее, заказан ряд исследований, в т.ч. и международных, результаты которых позволят вписать промышленный сектор Эстонии во всемирный промышленный ландшафт, иными словами, сравнить здешние условия с другими.

К настоящему времени проведено сравнение входных цен промышленных предприятий Эстонии с соседними странами, а недавно была заказана оценка конкурентоспособности нашей налоговой системы.

Всё это должно послужить в дальнейшем непосредственной опорой при формировании государственной промышленной политики Эстонии в ближайшие десятилетия.

Советник по делам ЕС Минэкономики Ану Кулль пояснила, что исходным пунктом и главной линией «Промышленности-2030» было и остаётся формирование политики вовлечения, которая была положена в основу ещё в ходе составления «зелёной книги» промышленности. За это время к процессу привлечены самые разные заинтересованные группы, в результате чего деятельность и цели, содержащиеся в «зелёной книге» промышленной политики, попали туда через отраслевые организации.

Кулль отметила, что это довольно длительный процесс, потому что у каждой «зонтичной» организации свой взгляд на вещи, но при этом такая тактика, по её мнению, рациональна, являясь единственной возможностью сохранять баланс мнений в секторе в целом, не предпочитая интересы той или иной группы. Определённый недостаток такого метода Кулль усматривает в том, что общение с предпринимателем осуществляется через посредника – представляющий его отраслевой союз, который всё же даёт несколько обобщённое представление.

5,7 евро продукции на 1 евро трудовых затрат произвёл промышленный сектор Эстонии в 2018 году, по данным Департамента статистики.

«Наша палата сотрудничества сложилась как двухступенчатая – в рабочих группах темы обсуждаются с отраслевыми союзами, начиная с постановки вопроса и заканчивая готовыми решениями. Затем эти темы выносятся на экспертный совет, - обрисовала Кулль процедуру. – Экспертный совет собирается примерно четыре раза в год и состоит из людей уровня члена правления, которые одновременно представляют какой-то конкретный промышленный сектор. Так мы стараемся получить сбалансированное мнение и обеспечить экономный подход, поскольку предварительная работа уже проделана».

В Эстонии в качестве, так сказать, инструкции направлений развития промышленности действует утверждённая в 2017 году «зелёная книга» промышленной политики, но нет отдельной государственной программы развития промышленности. Сейчас составляется стратегия научного и инновационного развития предпринимательства. Предполагается, что промышленность – это одна часть общего предпринимательства, и поэтому она должна исходить в своих планах из целостной стратегии.

Цель деятельности совета сотрудничества «Промышленности-2030», по словам Кулль, в том, чтобы довести проблемы промышленности непосредственно до тех, кто принимает решение, иными словами, до правительства и политиков. Работы тут ещё много. Если сейчас предложения совета сотрудничества доходят до Минэкономики, то необходимо, чтобы адресатами были все министерства, ведомства и заинтересованные группы.

«Формат деятельности совета сотрудничества таков, что в течение года у него четыре рабочие группы, все члены знают свой график участия, и каждая рабочая группа составляет по своей теме меморандум, который затем обсуждается в экспертном совете. Там вносятся поправки, и этот документ становится выражением общей точки зрения, - пояснила Кулль. – В повседневной жизни «зелёная книга» промышленной политики задаёт общее направление. Но в ней нет ни слова о вторичном производстве, о климатической нейтральности – это новые темы, появившиеся за последние пару лет. Но они непосредственно касаются всего дальнейшего развития».