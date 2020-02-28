«Дочка» Nordica пополнит свой авиационный парк семью самолетами

Ян Палмер, руководитель компании Xfly, предлагающей услуги авиаперевозок в Эстонии и других странах Европы, сказал, что предприятие продемонстрировало стремительный рост за время своей деятельности. Фото: Карли Саул

Компания Regional Jet начала работать под торговой маркой Xfly и пополнит свой авиационный парк семью самолетами марки Embraer, а на территории Таллиннского аэропорта планируется возведение нового ангара для обслуживания самолетов, сообщило предприятие.

Компания Regional Jet, являющаяся дочерним предприятием принадлежащей эстонскому государству компании Nordic Aviation Group, на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Таллиннском аэропорту, сообщила о пополнении своего авиационного парка семью самолетами марки Embraer, а также представила новую торговую марку Xfly.