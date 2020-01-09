Мартин Хельме: борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) считает, что банки все-таки не должны подходить к делу так, что на всякий случай просто выбросим клиентов за борт или просто закроем их счета. Фото: Лийз Трейманн

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу, пишет rus.err.ee.

"Совершенно очевидно, что банки стали чрезмерно реагировать, и не хотят больше иметь долгосрочных клиентов. Определенные переводы, особенно это касается переводов за границу, не хотят делать и это сегодня становится реальной проблемой для предпринимателей", - сказал Хельме отметив, что борьба с отмыванием денег банками крайне необходима.

По словам главы Союза банков Эрки Килу, в последние несколько лет были ужесточены правила, и теперь от банков ждут, что они будут знать и разделять клиентов, их партнеров, конечных бенефициаров и находящихся под санкциями лиц. Действует нулевая толерантность и ужесточены штрафы за ошибки.