Директор магазина: пособия не мотивируют безработных

Директор строительного магазина Decora Эйке Тубли-Мюйр. Фото: Väinu Rozental

Директор испытывающего дефицит рабочей силы строительного магазина Decora Эйке Тубли-Мюйр считает, что у многих безработных сегодня нет мотивации трудоустраиваться, поскольку они получают приличные пособия.

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"Лично мне кажется, что пособия, выплачиваемые Кассой по безработице, настолько велики и выплачиваются так долго, что они не мотивируют людей приступать к работе. Люди согласны на меньшее, и у них есть достаточно много времени оглядеться, не приступая к реальной работе", - сказал Тубли-Мюйр, передает rus.err.ee.

В первые сто дней после увольнения или по досрочному прерыванию трудового договора Касса по безработице выплачивает лицам 60% от заработной платы на последнем рабочем месте, а затем, в соответствии с трудовым стажем - 40% заработка в течение не менее полугода.

По мнению руководителя тартуского отдела Кассы по безработице Яне Вяли, возможно, получая пособия, люди хотят более тщательно подойти к выбору будущего работодателя. В то же время она считает, что сумма пособия не такая большая, чтобы на нее можно было жить долгое время.