Хельме: EKRE предложила вынести Каллас вотум недоверия

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По словам Мартина Хельме, партия EKRE предложила всем оппозиционным партиям вынести вотум недоверия председателю правительства Кае Каллас. Глава "Отечества" подтверждает факт ведения переговоров.

"Мы уже несколько недель назад предложили обеим оппозиционным партиям инициировать недоверие Кае Каллас. Наша позиция такова, что вся эта политика по бюджету, налогам и сокращениям является политикой всего правительства, и за нее отвечает премьер-министр", - передаёт ERR слова председателя EKRE Мартина Хельме.

"В принципе, с этим согласна Isamaa, и мы сейчас ведем переговорами с соцдемами", - добавил он.

По словам лидера национал-консерваторов, собрать достаточное число подписей в Рийгикогу будет несложно. Хельме отметил, что заявление о вотуме недоверия будет передано Рийгикогу, по всей видимости, на следующей неделе.

"Такие мысли действительно ходят. Сегодня я не рискну ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал в интервью ERR председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер.