Финляндия открывает границы

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

С понедельника, 21 июня, в Финляндию смогут въезжать все граждане Евросоюза, у которых после завершения курса вакцинации прошло две недели, а также переболевшие COVID-19 в течение последнего полугода, пишет rus.err.ee.

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Также свободно въезжать в страну без вакцинации или справке о перенесенной болезни смогут те, кто родился в 2005 году или позже.

Трудовые мигранты с понедельника смогут отправляться в Финляндию и на паромах, что, по словам канцлера Министерства внутренних дел Кирси Пимия, это особенно важно для работников, прибывающих из Эстонии, Норвегии и Швеции.

Для трудовых мигрантов будут действовать установленные финским департаментом здоровья требования: если у прибывающего нет сертификата о вакцинации или справки о том, что он переболел COVID-19, он должен в течение 72 часов после прибытия в Финляндию сдать второй тест на коронавирус, а до тех пор находиться в самоизоляции.

Пограничный контроль на внутренних границах Европейского Союза останется до 11 июля, сказала Пимия.