  • OMX Baltic0,39%301,31
  • OMX Riga0,00%933,15
  • OMX Tallinn0,48%1 991,38
  • OMX Vilnius0,37%1 304,46
  • S&P 500−1,07%6 827,41
  • DOW 30−0,51%48 458,05
  • Nasdaq −1,69%23 195,17
  • FTSE 100−0,56%9 649,03
  • Nikkei 2251,37%50 836,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,3
  • 14.12.25, 15:12

На хакатоне EdTech Hack искали решения для школ перехода

В минувшие четверг и пятницу в музее Vabamu прошел 36-часовой хакатон в сфере образовательных технологий, организованный Институтом эстонского языка и EdTech Estonia.
Победители хакатона EdTech Hack. Жюри присудило главные награды проектам Duotale, Milo и Sõnapõnn. Специальный приз от sTARTUp Day получил Digimaurus.
  • Победители хакатона EdTech Hack. Жюри присудило главные награды проектам Duotale, Milo и Sõnapõnn. Специальный приз от sTARTUp Day получил Digimaurus.
  • Foto: Maido Parv
25 команд, в состав которых вошли учителя, студенты, методисты, программисты, дизайнеры и предприниматели, представили свои идеи по поддержке перехода на эстоноязычное обучение. Некоторые проекты оказались далеки от реальных проблем школ перехода, другие же предложили действительно инновационные решения насущных задач.
