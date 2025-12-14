На хакатоне EdTech Hack искали решения для школ перехода

В минувшие четверг и пятницу в музее Vabamu прошел 36-часовой хакатон в сфере образовательных технологий, организованный Институтом эстонского языка и EdTech Estonia.
- Победители хакатона EdTech Hack. Жюри присудило главные награды проектам Duotale, Milo и Sõnapõnn. Специальный приз от sTARTUp Day получил Digimaurus.
- Foto: Maido Parv
25 команд, в состав которых вошли учителя, студенты, методисты, программисты, дизайнеры и предприниматели, представили свои идеи по поддержке перехода на эстоноязычное обучение. Некоторые проекты оказались далеки от реальных проблем школ перехода, другие же предложили действительно инновационные решения насущных задач.
