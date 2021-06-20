Ратас: налоговая реформа не вызовет особого энтузиазма

Председатель Центристской партии Юри Ратас. Фото: Andras Kralla

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, необходимо начать дебаты о налоговой реформе, а тему обсуждать честно, конкретно и аргументированно.

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"Эта тема, безусловно, не вызовет большого энтузиазма. Однако понятно, что при сегодняшней налоговой нагрузке многие важные проблемы остаются нерешенными, либо обостряются с годами", – отметил Ратас, передает rus.err.ee.

По его словам, Центристская партия по-прежнему считает необходимым введение ступенчатого подоходного налога, поскольку это поможет созданию более сплоченного общества.

По мнению лидера центристов, в контексте налоговых дебатов стоит взвесить предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка ввести налог на страхование попечения, за счет его поступления покрывались бы связанные с попечительской сферой расходы.

"Например, налог в 2%, разделенный между работником и работодателем, отчасти способствовал бы решению проблемы десятков тысяч семей в Эстонии – как обеспечить достойную заботу о пожилых близких", – уточнил Ратас.