Ратас: налоговая реформа не вызовет особого энтузиазма
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, необходимо начать дебаты о налоговой реформе, а тему обсуждать честно, конкретно и аргументированно.
"Эта тема, безусловно, не вызовет большого энтузиазма. Однако понятно, что при сегодняшней налоговой нагрузке многие важные проблемы остаются нерешенными, либо обостряются с годами", – отметил Ратас, передает rus.err.ee.
По его словам, Центристская партия по-прежнему считает необходимым введение ступенчатого подоходного налога, поскольку это поможет созданию более сплоченного общества.
По мнению лидера центристов, в контексте налоговых дебатов стоит взвесить предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка ввести налог на страхование попечения, за счет его поступления покрывались бы связанные с попечительской сферой расходы.
"Например, налог в 2%, разделенный между работником и работодателем, отчасти способствовал бы решению проблемы десятков тысяч семей в Эстонии – как обеспечить достойную заботу о пожилых близких", – уточнил Ратас.