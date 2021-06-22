dv.ee • 22 июня 2021 в 7:32
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Логистика

East Capital Real Estate приобретает логистический комплекс в волости Раэ

Компания по управлению недвижимостью East Capital Real Estate приобретает логистический комплекс Via 3L площадью 33 000 м2 в волости Раэ близ Таллинна. Продавец – компания Loginvest, являющаяся частью концерна Jungent Group и Via 3L. Холдинговая компания Jungent Group останется долгосрочным арендатором комплекса.

Логистический комплекс Via 3L.  

Логистический парк Via3L строился в два этапа, последняя часть была завершена в 2014 году. Площадь сдаваемых в аренду помещений составляет около 33 000 м². Это сделка продажи с сохранением за бывшим собственником Loginvest прав арендатора с долгосрочным договором аренды.

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