ЕС оштрафовал BMW и Volkswagen на 875 миллионов евро

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Еврокомиссия оштрафовала на 875 миллионов евро BMW и группу Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) за нарушение правил конкуренции Евросоюза и картельный сговор в области очистки выбросов дизельных автомобилей, пишут «РИА Новости».

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"Еврокомиссия приняла решение против пяти автопроизводителей: Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, которые входят в группу Volkswagen", - сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

Daimler не был оштрафован, поскольку сообщил ЕК о существовании этого картеля, уточняется в пресс-релизе Еврокомиссии. Группа Volkswagen (Audi и Porsche входят в нее, но формально являются отдельными компаниями) оштрафована на 502,4 миллиона евро, BMW - на 372,8 миллиона евро.

Эти производители на протяжении более чем пяти лет были в сговоре, чтобы избежать конкуренции "в области лучшей очистки, чем это требуется по закону, несмотря на доступность соответствующих технологий", отмечается в релизе.