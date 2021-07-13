Хинрикус выкупил у Хяэля долю в мегапроекте застройки на Пальяссааре
Соучредитель Wise Таавет Хинрикус через свою компанию Notorious выкупил долю в фирме Bolton Realestate, которая вместе с несколькими владельцами недвижимости на полуострове Пальяссааре планирует построить там климатически нейтральный район на 16 000 жителей. Об этом пишет Äripäev.
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