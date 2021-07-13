dv.ee • 13 июля 2021 в 12:20
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Хинрикус выкупил у Хяэля долю в мегапроекте застройки на Пальяссааре

Соучредитель Wise Таавет Хинрикус.  Фото: Andras Kralla

Соучредитель Wise Таавет Хинрикус через свою компанию Notorious выкупил долю в фирме Bolton Realestate, которая вместе с несколькими владельцами недвижимости на полуострове Пальяссааре планирует построить там климатически нейтральный район на 16 000 жителей. Об этом пишет Äripäev.

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